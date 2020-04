Policías en cuarentena por haber tenido un contacto con posibles infectados Policiales 03 de abril de 2020 Redacción Por Los policías, como otras personas que cumplen labores en la medicina y otras actividades en las que deben estar "al pie del cañón", a diario enfrentan el contacto con posibles casos de coronavirus. Hasta el miércoles se habían contabilizado unos 200 uniformados que fueron puestos a resguardo sanitario preventivo. Y se sabe que una vez constatado su buen estado de salud se reincorporarán a la fuerza. También se conoce que ninguno contrajo coronavirus.

FOTO INTERNET UNA LABOR RIESGOSA. Es la que desempeñan policías, y representantes de otras actividades en gran medida inherentes a la salud. FOTO ARCHIVO PRECAUCIONES. Deben tomarlas los uniformados.

Junto a médicos, enfermeros y auxiliares de la salud, la Policía santafesina es uno de los sectores que trabaja a destajo para contener y resguardar a la población en el estricto cumplimiento de la cuarentena obligatoria ordenada por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a un destacado informe de La Capital, en ese camino y por su participación en múltiples procedimientos hasta el pasado miércoles se habían contabilizado unos 200 uniformados, por lo que fueron puestos a resguardo sanitario preventivo, y que que una vez constatado su buen estado de salud se reincorporarán (o lo están haciendo) a la fuerza.

Lo importante y que evidentemente no resulta un dato menor, está relacionado a que hasta el momento de ser elaborado dicho informe periodístico, ninguno de los agentes había contraído Covid-19.



EXPOSICION DE

LA SALUD

Se destaca en la nota que la dinámica del despliegue y disposición de las fuerzas de seguridad de Santa Fe está en permanente revisión, ya que como tal vez nunca antes tienen un contacto fluido y permanente con la población.

Y lógicamente que en un escenario inusual relacionado al control social del cumplimiento del aislamiento obligatorio por la circulación del coronavirus, exponen su salud.



LOS QUE ESTABAN

AISLADOS

Por ese cara a cara permanente con la ciudadanía, el ministerio de Seguridad contabilizaba unos 200 policías aislados, y buscaba resguardarlos siguiendo las recomendaciones y protocolos de las autoridades sanitarias.

Al respecto, se conoció que una medida indica que posterior a participar en operativos y controles de rutina ante posibles infectados, se ordena el aislamiento obligatorio del personal.



EN DOMICILIOS, Y

TAMBIEN HOTELES

Quienes residen en Rosario y zona lo hacen en sus domicilios, pero aquellos que viven en otros puntos de la Provincia cumplen la medida en hoteles.

En dicho contexto un médico les realiza permanentes chequeos, con el objetivo de certificar que no padezcan síntomas compatibles con el coronavirus, y que posteriormente se reintegren a sus funciones habituales.



OTROS CASOS

Parámetros similares se adoptaron con otros 400 efectivos, entre los cuales se encontraban aquellos con patologías o enfermedades de base y quienes regresaron de sus vacaciones entre febrero y marzo, de regiones con posible circulación del virus.

Y del mismo modo se actúa con los policías que, sin ser de riesgo, se vincularon con familiares o allegados que estuvieron en zonas de derrame de la pandemia.



SIN UNIFORMADOS

CONTAGIADOS

"Hasta el momento no tuvimos contagiados de Covid-19", confirmó al colega rosarino una fuente del ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

En consecuencia, el dato se observa con alivio si se tiene en cuenta que la fuerza ya venía diezmada de antemano, y ahora afronta una alta exposición, al menos hasta que dure la cuarentena.



TIEMPO DE UNA

CAPACITACION

Para que las recomendaciones sobre las medidas sanitarias preventivas sean claras y no se dispersen o desvirtúen de boca en boca, un infectólogo ofreció una capacitación al personal de la Unidad Regional I De policía con sede en la capital santafesina, y ayer la charla se concretó en la ciudad de Rosario.



UNA LABOR

ARTICULADA

La cartera de Seguridad articula permanentemente acciones con las autoridades sanitarias, porque ante un brote explosivo de contagios, la idea es darle respiro y camas a los hospitales y efectores públicos, mientras que el personal asintomático o sin riesgos pueda permanecer en sus casas o en los hoteles, con estricto control médico.

"Seguimos cada caso de manera particular, pero si alguno presenta indicios o presunción de contagio serio que necesite internación, se hará", recalcaron desde el Gobierno provincial.



MEDIDAS DE HIGIENE

Por otra parte, se instruye permanentemente a todo el personal para que adopte las medidas de higiene básicas: lavado de manos frecuente, distanciamiento social y descontaminación de superficies y objetos de trabajo con alcohol diluido en agua al 30 por ciento.



PROTOCOLOS EN

2 SUBCOMISARIAS

Los protocolos sanitarios se aplicaron en dos Subcomisarías de la ciudad de Santa Fe.

Una en el barrio Las Flores, que se cerró, higienizo, aisló preventivamente y se rotó al personal porque un oficial presentó síntomas compatibles con Covid-19, luego de tomarle declaración a dos personas que viajaron a España y rompieron la cuarentena.

Y del mismo modo se procedió en la Comisaría 3ª de barrio Candioti, luego de que un preso manifestara que estuvo en contacto con una persona que había viajado a Brasil.

Así las cosas, la dependencia policíaca se cerró, se realizaron tareas de higiene y se rotó el personal.