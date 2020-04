La visera parasol virtual, comodidad para los conductores Automotores 03 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Farmington Hills, Michigan - Bosch está repensando la seguridad y la comodidad del conductor, presentando uno de los componentes interiores más ignorados, el parasol. El sol causa el doble de accidentes automovilísticos que cualquier otra condición relacionada con el clima debido a la ceguera temporal. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informa miles de accidentes automovilísticos relacionados con el resplandor solar cada año, y otro estudio indica que el riesgo de un accidente automovilístico es un 16 por ciento mayor durante la luz solar intensa que el clima normal. El parasol tradicional no está equipado para abordar adecuadamente este problema de seguridad. En el mejor de los casos, bloquea parte del sol de sus ojos, pero junto con él, parte de su vista también está bloqueada.

Bosch ofrece una solución con el revolucionario visor virtual, una pantalla LCD transparente y una cámara intuitiva, que reemplaza por completo al parasol tradicional del vehículo. Como la primera visera reinventada en casi un siglo, la tecnología de Bosch utiliza algoritmos inteligentes para bloquear intuitivamente el resplandor del sol y no la vista del camino por delante.

"Para la mayoría de los conductores de todo el mundo, el componente de visera, tal como lo conocemos, no es suficiente para evitar el resplandor solar peligroso, especialmente al amanecer y al anochecer, cuando el sol puede disminuir en gran medida la visión de los conductores", dijo el Dr. Steffen Berns, presidente de Bosch Car Multimedia. "



UNA VISERA PARA EL FUTURO

Virtual Visor conecta un panel LCD con un conductor o una cámara de monitoreo de ocupantes para rastrear la sombra del sol en la cara del conductor. El sistema utiliza inteligencia artificial para ubicar el controlador dentro de la imagen desde la cámara del conductor. También utiliza inteligencia artificial para determinar los puntos de referencia en la cara, incluido el lugar donde se encuentran los ojos, la nariz y la boca, para poder identificar las sombras en la cara. El algoritmo analiza la vista del conductor, oscureciendo solo la sección de la pantalla a través de la cual la luz golpea los ojos del conductor. El resto de la pantalla permanece transparente, ya no oscurece una gran parte del campo de visión del conductor.

"Descubrimos al principio del desarrollo que los usuarios ajustan sus viseras para sol tradicionales para siempre proyectar una sombra sobre sus propios ojos", dijo Jason Zink, experto técnico de Bosch en Norteamérica y uno de los cocreadores de la visera virtual. "Esta comprensión fue profunda al ayudar a simplificar el concepto del producto y alimentar el diseño de la tecnología".



INNOVACIÓN DESDE LA PAPELERA DE RECICLAJE.

Desde la ideación original y la fase conceptual hasta las pruebas y la creación de prototipos, Virtual Visor es una solución ascendente hecha posible a través de la cultura de innovación establecida en Bosch. Se alienta a los empleados a aplicar metodologías de arranque lean para confirmar los beneficios para el cliente, el potencial de mercado y la viabilidad de nuevas ideas, que luego son validadas por pares y aprobadas para el desarrollo.

"Hemos construido una cultura en torno al empoderamiento de nuestros asociados al ponerlos en el asiento del conductor", dijo Mike Mansuetti, presidente de Bosch en América del Norte. El visor virtual fue desarrollado por un equipo en América del Norte como parte de las actividades de innovación interna de Bosch. "Como proveedor líder mundial de tecnología, entendemos que la innovación puede provenir de cualquier nivel de una organización, y queremos ver que crezca".El resplandor solar causa miles de accidentes automovilísticos al año, casi dos veces más que cualquier otra condición relacionada con el clima.

Virtual Visor presenta un único panel LCD transparente, una cámara orientada al conductor con software de detección y análisis facial y seguimiento de IA.