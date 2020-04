Llegaron 8 respiradores artificiales para la ciudad Locales 02 de abril de 2020 Redacción Por Los mismos fueron enviados por la provincia en el marco de la emergencia sanitaria y del trabajo coordinado con el ministerio de trabajo de la provincia.

FOTO INTERNET RESPIRADORES. Los respiradores que serán instalados en el Hospital Jaime Ferré.

El coordinador de epidemiología de la región de salud, Dr. Roberto Vitaloni, confirmó el arribo a la ciudad de 8 nuevos respiradores que completan un total de 16, que serán utilizados en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Los mismos fueron enviados por el gobierno provincial, demostrando la importancia de articular y coordinar acciones para disminuir las consecuencias del avance del coronavirus en el territorio santafesino y en Rafaela en particular.

El proceso de entrega de los respiradores se dividió en 2 etapas de entrega: primero arribaron 2 y luego 9.

En concreto, se trata de 10 respiradores nuevos y 1 donado por el SAMCo de María Juana; esta última actitud pone en valor las cualidades humanas y solidarias de las autoridades de ese nosocomio. Los otros cinco ya estaban en la ciudad.

Sucede que los respiradores artificiales se han convertido en el principal elemento médico para luchar contra el daño que produce el SARS-CoV-2 en los pulmones de los pacientes más críticos.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que alrededor del 80% de las personas con COVID-19, -la enfermedad causada por el coronavirus- tienen síntomas gripales leves y se recuperan sin necesidad de tratamiento hospitalario. Además, existirá un 15% que presentarán neumonía y un 5% presentará formas graves del COVID-19 y desarrollará un cuadro severo. En el 1% se podrá llevar al paciente a la muerte.



LA IMPORTANCIA DE LOS RESPIRADORES

Los respiradores son necesarios porque se estima que aproximadamente un 5% de los enfermos de COVID-19 terminará padeciendo el llamado síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA).

Este síndrome es la respuesta inflamatoria exagerada de los pulmones a la infección, en este caso al coronavirus, donde se crea una especie de membrana y el oxígeno no puede traspasar esa membrana, lo que deriva en una insuficiencia respiratoria.

Ante este cuadro, los profesionales médicos lo único que tienen como opción, es poner a los pacientes en ventilación mecánica y esperar que haya suerte y el organismo reaccione y venza al cuadro viral.

El respirador por una lado le proporciona al paciente más oxígeno que el disponible en el aire que lo rodea y por otra lado funciona como una bomba que puede vencer la resistencia de la membrana que le impide el paso. Lo que el respirador hace es empujar el aire dentro del paciente y además darle no aire sino hasta 100% oxígeno, es decir, mucho más oxígeno del que estamos respirando

Como lo explica claramente el Dr. Vitaloni, contar con una importante cantidad de respiradores, proporciona tranquilidad ante posibles complicaciones.



SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN LA CIUDAD

Actualmente Rafaela tiene 13 casos positivos de COVID-19, de los cuales dos hombres, uno de 37 y otro de 64 se encuentran hospitalizados en el Hospital Jaime Ferré. La Dirección del efector informó que pasado el mediodía lunes, ingresaron a la institución dos pacientes masculinos, COVID-19. A la medianoche, uno de los pacientes requirió asistencia respiratoria mecánica y está en pronóstico reservado. El otro paciente evoluciona estable con soporte de oxígeno.

A su vez hay otros dos rafaelinos internados en otras provincias, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires.

Por otra parte la primera paciente diagnosticada con coronavirus recibió el alta y el restos de las personas están cursando la cuarentena obligatoria en sus domicilios.

A su vez se aguarda recibir los resultados de 10 hisopados, aunque este número se va modificando en función de los llamados de rafaelinos al 107 o 0800.



FUNCIONO CORRECTAMENTE EL PROTOCOLO

Así lo aseguró la directora del Hospital Jaime Ferré, Dra. María Elena Infeld al ser consultada respecto a cómo se activó el protocolo por coronavirus.

“Bien, el protocolo se implementó correctamente. Hoy tenemos solo 2 pacientes en aislamiento diferenciado. Uno en UTI, COVID-19 y otro en mediana complejidad”, indicó.