Segundo caso sospechoso de coronavirus Región 02 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado martes al anochecer se hizo pública la existencia de otro caso sospechoso de coronavirus.

Se trata de una mujer de 46 años que se encuentra internada en el Hospital "Almícar Gorosito" como indican los protocolos de distribución de pacientes y contingencia por COVID-19 del Plan de Salud Sunchales. No tiene nexo epidemiológico. Ya se hizo el hisopado correspondiente y se envió la muestra a los laboratorios centrales santafesinos. Aún no se tiene el resultado de los análisis del primer caso sospechoso.



Descartado

El primer caso sospechoso de covid-19 informado por la Municipalidad de Sunchales el 26 de marzo fue descartado luego de conocerse los análisis efectuados en los laboratorios centrales de la provincia. Ya son varios los casos descartados, aunque cabe aclarar que el primero no se sometió al proceso de validación por no tener nexo epidemiológico.