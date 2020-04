Los discos pospuestos por el coronavirus Información General 02 de abril de 2020 Redacción Por Mientras para muchos artistas el confinamiento es una oportunidad de llegar a más hogares, otros deciden poner freno a la industria y retomarán sus carreras cuando la pandemia acabe.

Por Marianela Insua Escalante



¿De qué nos estamos perdiendo? El mundo se paró, la cuarentena es casi total en Oriente y Occidente y desde las redes sociales, los “lives” son la otra pandemia: a toda hora, algún músico, en alguna parte del planeta, está dando un show en vivo. El coronavirus ha sido un freno para millones de actividades que no pueden hacerse por estos días, ni recitales, ni eventos, ni siquiera caminatas, pero algunos artistas han sabido reinventarse para llegar igual a su público. Otros, se suman al parate total y esperan a que todo pase para mostrar su nuevo material, aunque ya esté listo.

El COVID-19 afectó a todos por igual y, claro, la música no es inmune a este mal que todavía no tiene cura. Se suspendieron festivales, se cancelaron giras, se pospusieron eventos en vivo de todo tipo, pero los viernes sigue habiendo novedades en Spotify. Frente a este admirable presentismo, hay otras y otros que deciden decir “este no es el momento”. Aquí va una lista de los discos que tendrían que haber salido por estos días y que fueron reprogramados para más adelante. Cuando seguramente lo peor haya pasado.



Chromatica, de Lady Gaga

Hasta nuevo aviso. Chromatica, el esperado nuevo álbum de Lady Gaga tenía fecha de lanzamiento para el próximo 10 de abril, pero la artista estadounidense decidió que esto no podía ser así y lo hizo saber. No hay, todavía, una nueva fecha oficial de lanzamiento, pero sí hoy un comunicado en el que expresó: “Simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está pasando con esta pandemia global. En cambio, prefiero que pasemos este tiempo enfocándonos en encontrar soluciones”. Por supuesto que también están suspendidos los shows de Gaga en Las Vegas (los de abril y hasta el 10 de mayo). Solo llegó a conocerse el single “Stupid Love” y se lanzó el tour para presentarlo, que aún sigue en pie: comienza el 24 de julio en París y sigue hasta el 19 de agosto en Nueva Jersey. Todo eso, por ahora.



Women in Music Pt. III, de Haim

El trío de California, Estados Unidos, había ido estrenando varios singles durante los últimos meses, pero fue hace no más de un mes que anunciaron la salida de su tercer disco. Women In Music Pt. III, iba a salir el 24 de abril, y ya habían adelantado que estaba producido por la guitarrista Danielle Haim, además de por Rostam y Ariel Rechtshaid. Todo iba bien hasta que la semana pasada postearon en su cuenta de Instagram: “Hola a todos. Esperamos que todos se mantengan seguros y en casa. Estamos en el día 11 de cuarentena, lo que nos ha dado mucho tiempo para pensar. Hemos estado hablando todos los días durante horas sobre nuestro próximo álbum y cómo queremos presentarlo ante ustedes. Debido a todo lo que está sucediendo con el COVID-19 y la naturaleza cambiante de las políticas de viaje y las cuarentenas en todo el mundo, hemos decidido que es mejor posponer el lanzamiento de Women in Music Pt. III, hasta finales de este verano”. La banda se lamenta por tener que aplazar también la gira que las iba tener tocando por Europa y Australia, pero aclaran que es la mejor decisión que podrían haber tomado en este momento.



First Rose Of Sring, de Willie Nelson

Tiene casi tantos discos como años. Todo en Willie Nelson parece un récord: su disco número 70 iba a salir el 24 de abril, pero el músico decidió que no sea así. First Rose Of Spring finalmente saldrá a la venta el 3 de julio, ya no en primavera, sino cuando ya sea verano en el hemisferio norte. La leyenda del country, que cumplirá 87 años el 29 de abril, anunció a través de Legacy Records, la división de Sony Music que lleva su catálogo, que los fans que hayan preordenado el disco lo recibirán después, pero como premio consuelo los invitan a escuchar los singles “Our Song” y “First Rose Of Spring”, un adelanto de lo que se viene.



To Die For, de Sam Smith

Sam Smith fue por más, no solo pasó la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, sino que también anunció que posiblemente lleve otro nombre. Originalmente titulado To Die For, el tercer disco de Smith que tenía previsto su lanzamiento para el 1 de mayo, se pasó al 5 de junio. Y el cambio de nombre tendría que ver con la gravedad de la pandemia, no es un buen momento para hablar de “muerte”. El cantante también comentó en redes que no se siente bien de salud y escribió en su cuenta de Twitter: “En primer lugar, quiero enviar amor y fuerza a todos los que se han visto afectados por esta situación. Espero que estén bien durante este tiempo increíblemente extraño, perturbador y sin precedentes”.



The Prettiest Curse, de Hinds

“¡Todos necesitamos música ahora más que nunca, y estábamos muy emocionadas de lanzar nuestro álbum el próximo mes y compartirlo con ustedes! Pero en este momento, las cosas dan un poco de miedo en España y el coronavirus es algo que está afectando a muchos de nuestros seres queridos, por lo que en este momento creemos que todo nuestro enfoque debe estar en permanecer seguros y en casa, no en promocionar un nuevo álbum”, anunció Hinds en un comunicado publicado hace unos días. Las de Madrid avisaron que el disco saldrá recién el 5 de junio, además de que reprogramaron todas las fechas de su gira. España es uno de los países más afectados por la pandemia, detrás de Italia y Estados Unidos, al cierre de esta edición con 85.199 personas infectadas y 7.424 muertos.



MTV Unplugged, de Liam Gallagher

En septiembre del año pasado, Liam Gallagher grabó su propio MTV Unplugged en el City Hall de Hull, en el Reino Unido. Para promocionarlo, estaba previsto lanzarlo próximamente en formato vinilo, pero creyó que lo mejor era posponer la salida. Así lo explicó en su cuenta oficial de Twitter: “Escuchen hermanos y hermanas, debido al bloqueo, mi vinilo desenchufado de MTV no estará listo para el 24 de abril. Tan pronto como el fabricante vuelva a la acción, programaremos una nueva fecha. Los mantendré informados. Lávense las manos, frótense los dedos de los pies, rásquense el trasero y suenen su nariz. Manténgase a salvo. LG”.



A Celebration of Endings, de Biffy Clyro

El trío escocés preparaba el disco que iba a suceder a Balance, Not Symmetry (2019) para presentarlo en sociedad este 15 de mayo, pero las cosas cambiaron. A Celebration of Endings saldrá recién el 14 de agosto. El grupo, por lo pronto, solo había adelantado dos singles: “Instant History” y “End Of”. Algo es algo.



Notes on a Conditional Form, de 1975

“Se necesitan como tres meses o algo así para grabar físicamente un disco en vinilo, por lo que saldrá el 24 de abril, creo. Siento mucho si esto los molesta o lo que sea… Pero por un par de meses, en el gran esquema de las cosas, la demora realmente no hace ninguna diferencia”, había dicho Matt Healy, líder de la banda británica 1975 hace unos meses. Como un presagio de lo que vendría, el grupo volvió a posponer la salida de su nuevo álbum, al que llamaron Notes on a Conditional Form, para el 22 de mayo. En este caso, por la pandemia del coronavirus.



Posible, de Enrique Bubury

Sin nueva fecha a la vista, el zaragozano Enrique Bunbury anunció que retrasa el lanzamiento de Posible, su nueva placa. Originalmente iba a salir el 17 de abril, pero la grave situación que atraviesa el mundo por el avance del coronavirus y el delicado momento que vive España por esto, ha hecho que el ex Héroes del Silencio frenara todo hasta nuevo aviso. Desde su sello discográfico anuncian que sigue abierta la preventa del álbum en las plataformas habituales “con una fecha orientativa de salida por política de empresa, que en ningún caso es definitiva”. El sucesor de Expectativas, entonces sigue generando intriga a todos sus fans.



Alicia, de Alicia Keys

“¡La salud y la seguridad de todos son la prioridad #1! Gracias por su profundo amor y apoyo, les avisaré sobre nuevas fechas lo antes posible. ¡Mantente positivo! ¡Mantente poderoso! Mantén tu frecuencia alta y sed amables unos con otros. Los adoro”. Con ese sentido posteo en su muro de Facebook, Alicia Keys se pronunció sobre el difícil momento que está tocando vivir. Lo dejó bien claro: “Quería decirles oficialmente que el #MoreMyself Tour y mi nuevo álbum #ALICIA será pospuesto. (Buen dato: More Myself Book todavía estará disponible el 3/31)”. De esta forma, la cantante sigue promocionando su autobiografía que acaba de salir. Sus seguidores tendrán algo con qué entretenerse.



Beyond the Pale, Jarvis Cocker

De vuelta al ruedo con su proyecto Jarv Is..., Jarvis Cocker, postergó la salida a la venta de su nuevo álbum prevista para el 1° de mayo . A través del sello discográfico Rough Trade, el artista británico prefirió pasar el lanzamiento para el próximo 4 de septiembre. El clima en su país no es el mejor, ya que el Primer Ministro Británico Boris Johnson está infectado de coronavirus y anunció que en su territorio “lo peor está por llegar”. Con ese panorama, Cocker no quiso dar a conocer la totalidad de Beyond The Pale, que se sabe tendrá siete temas, pero sí ofreció algunos singles como adelanto.