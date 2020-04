La economía necesitará respiradores para sobrevivir Locales 02 de abril de 2020 Redacción Por Las prioridades hoy están centradas en la emergencia sanitaria que genera la pandemia de coronavirus y en evitar que las consecuencias sean las mismas que en países como Italia o España. En esa lucha absolutamente comprensible, la economía será un factor a tener en cuenta para que el remedio no sea más grave que la enfermedad.

La frase dicha por el presidente Alberto Fernández al comunicar que la cuarentena se extendía, "una economía que se cae se levanta, pero una vida que se pierde no se recupera más", impactó de diferente manera en la sociedad y en términos generales es irreprochable.

Es innegable que la salud es prioridad y sobre eso nadie tiene nada para objetar, pero también es cierto que la producción, la economía y el trabajo son fundamentales. No puede haber un enfrentamiento respecto a esto y las decisiones “consensuadas” deben tener el reflejo necesario y la desburocratización para que funcionen de un modo acorde y eficientes, en un momento de altísima vulnerabilidad social para todos.

El economista rafaelino, Lic. Fernando Camusso lo analiza de este modo: “muchas veces los gobiernos y en este caso las áreas económicas no terminan de conocer bien el impacto de cada una de las medidas pero preparan una batería para no quedarse cortos en medio de la emergencia. Me parece que no hay que meterse en una discusión política; los dichos del presidente sobre el empresariado generaron respuestas por parte de los empresarios que no piensan igual. Lo cierto es que hay un paquete de decisiones que están bien y que es importante, pero considero que es muy bajo el número de créditos otorgados a tasas del 24%, la banca pública ha estado otorgando créditos pero son insuficientes”, señaló.

“Es preferible tener un crédito blando para hacerle frente a lo que sea necesario, lo mismo que contar con el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) si tiene que pasar una nómina de toda la planta de trabajadores para que estén asistidos; pero lo que sí creo es que uno conoce la realidad de las pymes que hoy están cerradas. Hoy tenemos una fábrica que no cobra y que tampoco paga a proveedores y que tiene que ingresar anticipos impositivos como si estuviera produciendo en un momento normal”, explicó el Lic. Camusso.

El economista hizo hincapié en lo complejo que resulta el acceso a las herramientas anunciadas por parte del Estado para este sector y dijo que “en un contexto como el actual y en donde necesariamente cuando esto pase se va a tener que hacer control de daños, si asistimos a los sectores más vulnerables porque no asistir a una pyme, al sector productivo que está más golpeado”.

Respecto a esto manifestó que el gobierno debería evaluar una herramienta que oxigene y hay una que es instantánea y que es el diferimiento del pago de tributos, como ya lo están haciendo otros países.

“El gobierno dirá cómo recaudamos si diferimos el pago de tributos, pero deberá entender que no se trata solo de un caso de excepción, es un caso cuasi terminal y si esto se prolonga, el gobierno no va a recaudar mucho y va a tener que imprimir muchos pesos”, precisó el Lic. Camusso.

Y agregó: “me parece que el gobierno ha actuado bien en términos sanitarios. En términos económicos por un lado bien, pero de manera insuficiente, porque la manera más rápida de no asfixiar a una pyme en este escenario, es el diferimiento de tributos”.



LOS MONOTRIBUTISTAS

El economista también ahondó respecto a la situación que se le presenta a los monotributistas y sobre esto señaló que “el A y B recibe un aporte y el C o las otras categorías ¿son millonarias o no le afecta esta situación? La economía paralizada los golpea duramente, no están pudiendo trabajar y prestar servicios”.