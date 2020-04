Turno de los hombres, efecto cuarentena Deportes 02 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Continuamos todos, unidos por una justa causa, y el precepto de esta medida es quedarnos en casa. Este mandato nos obligada a estar cautivos dentro del hogar. Una orden simple si la comparamos con tiempos donde en guerra sufrían hambrunas, enfermedades de todo tipo, miedo por la muerte, o por la vida, por perderla, sin nada mas que las relaciones humanas en momentos de tranquilidad. En cambio, la cuarentena por el coronavirus tiene la tecnología y el confort. Otra realidad. Es tiempo para reencontrarse con la lectura, con libros olvidados y, en vez de pasar el rato, invertir en él. Y si bien luchamos contra un enemigo invisible solo debemos lavarnos las manos y, mientras lo hacemos, hacer el virus tangible y matarlo con agua y jabón. Si todos nos unimos y somos cooperativos, será sencillo dirigirnos como grupo. Sería como dirigir a un solo individuo que no tiene más que una sola opción: aislarse.

Nuestro presidente el día 25 de marzo pidió dejar de discutir. ¿Será el momento de la unión entre los argentinos? El pavor hacia lo desconocido no debería ser más que el hecho de conocernos como individuo para relacionarnos como comunidad. Enfrentar la realidad para soportar lo vivido y abrirnos al cambio. Las experiencias vividas deben ser el manual para lo próximo. Vivir aprendiendo y entender que es necesario asumir los cambios, hasta ideológicos, para hacer amplio de pensamiento. Aprender tanto del grande como del niño, comprometerse con la humanidad, con el planeta y con la unión colectiva y social. Ser una NUEVA SOCIEDAD. Sin egoísmos, sin diferencias, con mucho compromiso.

Nada resta ampliar. Seamos compasivos con quien no comprende, eduquemos con hechos, respetemos al otro y actuemos sin individualismo. De esto salimos todos juntos y, debe dejarnos una enseñanza. Antes se enseñaba solo con la palabra, hoy con gestos y comprensión. Abrámonos al cambio como comunidad y actuemos para ello. No discutamos, actuemos.

Ya que se menciona actuar…, acá se viene el entrenamiento de hombres. Desafío: fallo de flexiones de codo. Después, unas mancuernas ligeras para hacer 10 series de 10 repeticiones con un descanso pequeño de 5 segundos. Cuando se llegue al movimiento 100 notarán un ardor sarcoplasmático lindo de vivir. El tercer ejercicio con el peso tras nuca como inicio y la flexión de los codos a 45 grados. Mientras estiran los brazos, consiguen la fuerza excéntrica reteniéndola hasta la posición de plexo y brazos estirados. 2 o 3 series entre 15 a 30 será loable.

Final de la actividad del día con tres ejercicios de brazos a gusto. Les envío #uncodazoconamor. Hasta la próxima. #yomequedoencasa.