La UNL dispuso el trabajo remoto hasta el 12 de abril

Se dispensa a todo el personal de concurrir al lugar de trabajo, permitiéndole trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación. Se garantiza un sistema de cobertura de las áreas esenciales o críticas de servicios.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) informa que se prorroga hasta el 12 de abril la dispensación a toda su comunidad para que no concurra a sus lugares de trabajo y desarrolle sus tareas de manera remota. La medida, oficializada mediante Resolución N°401/20 , alcanza a “plantas permanentes, plantas transitorias docente y no docente, personal de gestión, contratos temporarios, becarios y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal” aunque remarca que esta iniciativa no involucra a quienes “desempeñan tareas en áreas esenciales o críticas de prestación de servicios” ya que la institución garantiza un sistema de cobertura en todo el ámbito de la UNL.

Desde la Universidad se insta a que el “cumplimiento del autoaislamiento sea efectivo, permaneciendo en sus domicilios y restringiendo al máximo la circulación por el espacio público y la presencia en aglomeraciones o concentraciones de personas”.



Información oficial

Toda la información y los documentos oficiales de UNL vinculados a esta problemática pueden encontrarse en la plataforma www.unl.edu.ar/coronavirus. En este espacio virtual se puede acceder a las medidas de prevención y principales recomendaciones, así como también al protocolo de actuación, resoluciones oficiales, actas, noticias destacadas y otros documentos.



Otras prórrogas

Además, en la nueva resolución se estableció prorrogar hasta el 15 de abril la presentación de los proyectos CAI+D en el marco de la convocatoria 2020. En tanto, la presentación de las postulaciones ARFITEC e IDEAR y de proyectos en el marco de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos José Martí hasta el 13 de abril.

En cuanto a la presentación de la Declaración Jurada, el nuevo plazo está fijado para el 30 de abril.

En esta misma línea, en aquellas Unidades Académicas en que no hubiese vencido, se prorroga hasta el 31 de mayo el plazo máximo para realizar el trámite de validación de documentación del legajo estudiantil.