Consejos para cuidar la salud mental en medio de la cuarentena

FOTO ARCHIVO CARLA NAVARRO. La licenciada en psicología señaló que "salir airoso de esta situación no va a ser fácil".

Los seres humanos son por naturaleza seres programados, con rutinas, sociales... Hoy la pandemia del COVID-19, pateó el tablero, rompió estructuras y nos exige ser resilientes y buscar estrategias para sobrevivir a este período de aislamiento social.

Según psicólogos y asistentes terapéuticos, algunos consejos útiles para sobrellevar la cuarentena sin atentar contra la salud mental y emocional, es a partir de no sobreinformarse, repartir las tareas del hogar, elegir actividades para compartir y un espacio para uno mismo resultan claves.

Hay diferentes situaciones que se presentan en medio de la pandemia y ante las medidas de restricción que se dispusieron; por un lado las personas adultas mayores que viven solas y hoy están dentro de los grupos de riesgo, están los menores y adolescentes que dejaron de concurrir a la escuela y deben sostener una rutina en modo virtual, y está otra porción de la sociedad que puede salir ya sea para cumplir servicios considerados esenciales o para adquirir alimentos o medicamentos. Todos en mayor o menor medida se ven afectados por este nuevo escenario y la incertidumbre de no saber hasta cuando durará.

La Lic. en psicología, Carla Navarro (MP 2167) al respecto señaló que “salir airoso de esta situación no va a ser fácil porque el contexto nos tiene a todas las personas vulneradas, en ese sentido cuidar la salud mental va a ser tarea de todos los días, en medio del encierro y del distanciamiento social. Lo que hay que tratar de preservar es que todo esto no acreciente el aislamiento emocional, sobre todo para aquellas personas están solas en sus casas y no tienen contacto con el afuera”.

El punto a destacar es que “el ser humano es un ser social, de por sí rutinario y de un día para el otro se nos corte absolutamente todo, la idea es intentar no desestructurarnos porque el encierro hace que perdamos la noción del tiempo y el espacio. La idea es poder apropiarnos del espacio de una manera en que no nos sintamos rehenes de esta situación ni presos, sino que podamos hacer algo con ello, privilegiando las sensaciones positivas sobre las negativas, no exponernos a tanta información”, explicó la Lic. en psicología.

“Hay que intentar hacer actividades en nuestra casa que nos gusten y nos den placer, es de algún modo poder apropiarnos de ese espacio y comprender que esta situación de encierro es algo temporal. Es importante esto para la psiquis y poder ver que absolutamente todos estamos en la misma situación, esto ayuda mucho”.



UNA OPORTUNIDAD DE MIRARNOS

La Lic. Carla Navarro sostuvo que en esta pandemia que nos obliga a estar aislados y encerrados podemos aprovechar la oportunidad para mirarnos y reflexionar.

“Este momento tan especial nos invita a mirarnos, a reencontrarnos y nos invita a la reflexión más que a la acción, porque salir ya no podemos, y entonces es necesario paliar un poco la desestructura de la psiquis, que va a traer aparejada consecuencias, y va a producirse un desborde de emociones, eso es inevitable”, sostuvo la profesional.

Otra de las claves para entender esto tiene que ver con las ansiedades, los miedos, la preocupación, y las pérdidas que todo esto trae consigo.

La psicóloga lo analiza de este modo: “se pierden proyectos que teníamos a largo plazo, los sueños, el trabajo, las seguridades existentes hasta antes de la pandemia; sin embargo, ante tanta desesperanza estoy notando en el afuera mucha energía social, la fortaleza de todos para salir adelante y hay que rescatar esto, el sentirnos cerca a través de contactos virtuales, de llamadas o videollamadas. Hay que pedir ayuda, hoy hay un plan del gobierno con voluntarios que se ofrecen a colaborar con las personas solas”.



EL IMPACTO ES DISTINTO EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Sobre cuál es el impacto en las distintas edades, la Lic. Carla Navarro manifestó que “eso va a depender de cada caso en particular, pero en el caso de los adolescentes ellos de por sí se encierran en su propio mundo, ellos buscan el aislamiento y ya están en un proceso de aislamiento porque buscan su identidad y con el manejo de las tecnologías y las redes no padecen esta cuarentena tal como le ocurre a los adultos. En cuanto a los más pequeños, ellos no dimensionan lo que está sucediendo y sin lugar a dudas los más afectados vamos a ser los adultos porque sí nos damos cuenta de lo que está ocurriendo”.