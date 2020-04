Quedate en casa Locales 02 de abril de 2020 Redacción Por El Municipio y el Hospital realizan una serie de recomendaciones que todos debemos tener en cuenta ante la presencia del COVID 19 en Rafaela.

La Municipalidad de Rafaela, junto a los equipos de salud del Hospital “Dr. Jaime Ferré, recomiendan a los vecinos y vecinas que ante la presencia en nuestra comunidad del COVID 19 (coronavirus) es importante tener en cuenta medidas preventivas para evitar su propagación.

Desde el punto de vista de la vida en comunidad, todos sabemos que debemos quedarnos en casa. Es la mejor vacuna para enfrentar al coronavirus.

En caso de fiebre acompañada de uno o más síntomas tales como tos, dolor en la garganta y/o dificultad respiratoria, comunicarse con el médico de cabecera de manera inmediata. Solo el facultativo sabrá si es un caso sospechoso de COVID 19 y determinará los pasos a seguir.

Por tal motivo, el Municipio apela a la responsabilidad de todos y solicita que no llamen ni acudan a guardias médicas o consultorios por motivos que no sean de real urgencia. Pueden ser postergadas para otro momento.

Por otra parte, el Estado local solicita que solo un integrante de la familia salga a realizar compras esenciales en los comercios autorizados para ese fin, preferentemente a los negocios de cercanía, y la menor cantidad de veces posible para minimizar el riesgo de contagio.

Desde el punto de vista particular, todos debemos saber que es importante lavarse las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca, ventilar los ambientes, limpiar los objetos que se usan con frecuencia y no compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal.

En nuestra conducta está la vacuna. Quedate en casa.