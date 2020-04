Un exAtlético que está en Europa podría volver y jugar en Superliga Deportes 02 de abril de 2020 Redacción Por Se trata de Gabriel Gudiño, de buena temporada en la segunda B de España, termina el préstamo con el Cultural Leonesa y se ilusiona con poder regresar a San Lorenzo.

A mitad de año varios contratos y préstamos llegan a su fin, y como suele ocurrir en junio siempre es una etapa de evaluaciones y decisiones. El exAtlético de Rafaela, Gabriel Gudiño es, justamente, uno de esos futbolistas que deberá resolver su futuro.

El volante, que acaba de cumplir los 28 años, está jugando en el Cultural Leonesa de la Segunda B de España (en enero eliminaron a Atlético Madrid en la Copa del Rey y después perdió con el Valencia) y su cesión, que no posee cargo ni opción de compra, finaliza el próximo 30 de junio.

“Me queda un año de contrato con San Lorenzo, así que mi idea es volver y quedarme allá. Aunque también dependerá de si logramos el ascenso con Leonesa y de lo que opine Soso”, aseguró el cordobés de Porteña en charla con San Lorenzo Primero.

Gudiño llegó a Boedo procedente de la "Crema" a mediados de 2017 y, si bien tuvo un arranque interesante, terminó quedando relegado. En total disputó 34 partidos con la camiseta azulgrana y marcó tres goles.

El ex Rafaela reconoció que se siente confiado en poder rendir con la camiseta azulgrana en este momento de su carrera: “Pasé muy de golpe a un club grande y me costó. No busco excusas sino soluciones. Ahora me siento preparado para dar lo mejor”.

¿Qué cambió? “Aprendí a disfrutar del fútbol y a manejar la ansiedad. Me ayudó mucho el coaching y la psicología deportiva, además de que el fútbol acá es distinto al argentino, eso me hizo crecer mucho también”, contó.



SOBRE EL COVID-19

"Estamos todos bien y mientras así sea, lo demás es secundario”, apuntó Gudiño desde León, a unos 300 km de Madrid, la capital española y uno de los principales países afectados por el coronavirus.

Debido a la pandemia del COVID-19, que cambió el día a día de todos, Gudiño acata la cuarentena obligatoria y sale “solo para lo indispensable”, al igual que su novia, quien lo acompaña en aquel país: “Miramos series, hacemos juegos y con todo lo que se pueda para matar el tiempo. También cocino. Me gusta mucho, así que aprovecho y lo hago”. Además de las cuestiones domésticas y cotidianas, su club debió adaptar los entrenamientos para que no pierdan ritmo sus futbolistas y el propio jugador cuenta cómo es: “En vivo por YouTube hacemos los entrenamientos. Crearon un link privado y ahí hacemos todos los videos en vivo. Mientras, nos grabamos y mandamos luego todo al grupo general de Whatsapp del equipo”. Una vez finalizado el entrenamiento, para las dudas o consultas que puedan surgir, usamos otra aplicación llamada ‘Zoom'”.