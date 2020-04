Diputados le aprobó a Perotti endeudamiento por 50 millones

Con votación unánime de los 43 miembros presentes, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó este martes en sesión especial la autorización al Poder Ejecutivo para tomar préstamos por hasta 15 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por la crisis del coronavirus; mientras que con 31 abstenciones y 12 votos a favor, el Cuerpo aprobó la Ley de Necesidad Pública que contiene endeudamientos por otros 39 mil millones de pesos.



LIFSCHITZ SORPRENDIO

A TODOS

La sorpresa de la jornada fue la intervención del mismísimo presidente del Cuerpo Miguel Lifschitz, quien bajó del estrado para sentarse en su banca de diputado a los efectos de fundamentar la posición del interbloque socialista. Previamente Maximiliano Pullaro lo había hecho en nombre del radicalismo. Según pudo saber nuestro Diario, con excepción de tres personas de su bloque, nadie más sabía que Lifschitz usaría de la palabra tras más de cien días de ostracismo mediático; “pensaba hablar después del inicio de sesiones del 1º de Mayo”, comenzó diciendo el ex Gobernador.

Políticamente fue el golpe más fuerte de la jornada legislativa, toda vez que el propio aludido en los últimos tiempos por el peronismo, como el responsable de la no sanción de la ley de Necesidad salió a defenderse, y nada menos que en el recinto de sesiones; hecho inédito en la historia reciente de la Cámara. Al decir de los comentaristas de boxeo, fue “libra por libra” entre pesos pesados: un ex Gobernador le respondió al actual Gobernador.

Las 31 abstenciones tuvieron también sus bemoles políticos, toda vez que el bloque del Frente Social y Popular de Carlos del Frade, esta vez unió voluntades con la bancada Igualdad de Rubén Giustiniani en la abstención a la Ley de Necesidad, no sin dejar de ponderar Del Frade que el gobierno cuente con esta herramienta “para que no tenga más excusas y comience a gobernar”, señaló; mientras que Giustiniani al revelar que la secretaria de Salud de la provincia Sandra Martorano, les confió el miércoles pasado que las proyecciones de contagiados por el coronavirus en el país serán de unas 260 mil personas, aludió a las leyes sancionadas como “respuestas a esta pesadilla”.

Amalia Granata de Somos Vida Santa Fe junto con su compañera de bancada Betina Florito también se abstuvieron de votar la Ley de Necesidad, mientras que el otro bloque próvida presidido por Nicolás Mayoraz acompañó a los 4 peronistas presentes - sobre 7 - entre los 12 votos que acompañaron la Ley, contando los 4 integrantes de Juntos por el Cambio y Ariel Bermúdez.



"SE CONSIGUIO LO QUE LA

POLITICA VENIA NEGANDO"

El titular de la bancada peronista Leandro Busatto arrancó su discurso con inusitada fiereza al hacer notar que la oposición “no les estaba haciendo un favor al gobierno” al abstenerse para permitir que la Ley de Necesidad sea votada, simplemente “no estaban haciendo uso del derecho a votar”; para descerrajar que “si hubieran contado con los números suficientes, “seguro que hubieran insistido con enviarla al archivo”.

Inmediatamente el vocero del gobierno en el recinto insistió en la “falta de solidaridad (del FPCyS) para darle los instrumentos al Gobernador Perotti”, para ocuparse de reprochar “la situación de crisis que dejaron la Provincia”, refregando los 19 mil millones de pesos de déficit y 29 mil millones de endeudamiento.

Pero Busatto no se quedó ahí; le reprochó al FPCyS “mezquindad política por haber demorado “más de tres meses la sanción de la iniciativa” y seguir “fomentando la grieta”.

A su turno, Julián Galdeano de Juntos por el Cambio pidió “me culpas” de todos los sectores por las idas y vueltas de la Ley de Necesidad; “hay un antes y un después del coronavirus”, sintetizó; y fue otros de los que exhortó al Poder Ejecutivo para que “comience a gobernar y dé respuestas, porque ya no tiene más excusas”.



"LE DIMOS A PEROTTI

LAS LEYES QUE PIDIO"

El titular de la bancada radical Maximiliano Pullaro aludió en su oratoria a la “permanente agresión” por parte del gobierno a la que fue sometido el FPCyS, “profundizando la grieta con la oposición” para dañar la imagen de Miguel Lifschitz. Pullaro – después lo hizo también Miguel Lifschitz en su alocución – señaló que al 30 de febrero el gobierno tenía un plazo fijo de diez mil millones de pesos, “y no le paga a los contratistas de obra pública”.



"SI NO HUBIESE SIDO

POR EL CORONAVIRUS..."

Finalmente, y ante el asombro de todo el Cuerpo (solamente 4 miembros de su bancada sabían que hablaría) el presidente de la Cámara Miguel Lifschitz desde una banca salió a ocupar el centro del ring para, en primer lugar destacar la labor de la Cámara que en pleno período extraordinario – tomando el receso de enero – ya sesionó nueves veces, “dos de ellas en cuarentena”, subrayó.

De la misma manera, le retrucó al oficialismo gobernante que acusaron al FPCyS “y a mi persona en particular” haber dilatado el tratamiento de la Ley de Necesidad Pública: “40 días tardó el Gobernador en enviar un nuevo proyecto desde el 30 de diciembre del 2019 en que se archivó la ley de emergencia, y la mayoría peronista del Senado la tuvo un mes más en comisiones. Nosotros la aprobamos en 18 días”. “Se cae el relato de una supuesta insensibilidad del FPCyS y mi persona”, remató.

En otro pasaje, el ex Gobernador no dejó pasar por alto el duro discurso de asunción el 11 de diciembre de Omar Perotti, “tuvo duras críticas hacia el gobierno saliente y mi persona”, comparándolo con la actitud “de unidad” del Presidente Alberto Fernández.

Finalmente, luego de señalar que un Gobernador “es súper poderoso y no necesita ninguna ley de excepción”, le habló casi en primera persona a Omar Perotti: “ya tiene la Ley de Necesidad para liderar este proceso; la pelota está su campo”.