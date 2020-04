“Estoy muy angustiado y no he sido responsable de hacer circular el virus”

Por estos días en medio de la pandemia que afecta al mundo, y luego de duras reflexiones por parte de su Santidad, el Papa Francisco, a la sociedad en su conjunto y a sus conductas individualistas, plagadas de ego, se escucha decir, “ que de esta situación se sale en conjunto porque nadie se salva solo”. Sin embargo hay muchas conductas mezquinas que lastiman a otras personas. Tal es el caso de lo ocurrido con el Dr. Lisandro Casasnova que por estas horas está muy afectado por muchas cosas que trascendieron de manera irresponsable y con mala intención, donde se asegura que está infectado de Covid-19 y se aduce que tuvo una conducta irresponsable.

En un video que grabó el médico laboralista manifestó su enorme angustia ante tantas versiones públicas y señaló que “el día 13 de marzo llegué de Brasil, cuando este país no era declarado zona de riesgo. El domingo 15 antes de volver a trabajar llamé al 0800 para consultar y me confirmaron que Brasil aún no era zona de riesgo y por eso el lunes fui a trabajar, fui a dos empresas, -una es la que se nombra en la publicación que se compartió por todos lados-, estuve en una reunión con los dueños y con Claudio que también estaba ahí y dio positivo de coronavirus. Después me fui a la clínica donde estuve 20 minutos, donde me hablan del hospital que había una videoconferencia con el ministro de salud, donde informó allí que Brasil había sido declarada zona de riesgo”.

El Dr. Casasnova relató que luego de eso se fue inmediatamente a su casa a hacer la cuarentena tal como corresponde. "Yo hace desde el lunes 16 estoy encerrado en mi casa sin salir, el sábado pasado luego de 12 días de haber participado de esa reunión empecé con una febrícula, con 37.2, 37.3, a la tarde mi mujer empezó también con algún síntoma. Llamé a la infectóloga, hablé con el Dr. Vitaloni y me dijeron que no me psicotizara porque podía ser dengue, a lo que respondí que sí, que en mi casa había muchos mosquitos, me hicieron análisis de sangre que no dio grandes resultados. Yo he estado encerrado, todo lo que se dijo que esas personas que estuvieron en la reunión estuvieron en una fiesta, en un casamiento no lo sé; lo único que sé es que Claudio dio positivo, que está bien. Tuve un sólo día de fiebre, el domingo vinieron del 107 y me hisoparon a mi mujer y a mí y sé que a nadie le interesa que estemos bien”, contó en un video.

“Yo soy una persona de bien, tengo a mis dos hijos acá conmigo y si me lo he contagiado me lo he contagiado en mi trabajo y soy también una víctima. Yo no estoy circulando el virus en la ciudad y cumplí todas las normas. Estoy encerrado, estoy muy mal y tengo la incertidumbre de tener este virus y de haber contagiado a mi señora, a mi hijo que me está filmando, o puedo tener simplemente un dengue, pero yo no he sido responsable de nada. Pido disculpas, sé que es una sociedad muy cerrada y no he sido responsable de hacer circular el virus”, finaliza. Y agrega que aún no tiene el resultado del hisopado.