Aumenta la preocupación por las víctimas de violencia de género Locales 01 de abril de 2020 Redacción Por En medio de la pandemia por coronavirus y de las medidas dispuestas para controlar la circulación del virus, las víctimas del violencia de género hoy se sienten más vulnerables y en riesgo.

Según las autoridades sanitarias de todo el mundo, el aislamiento social es la forma más eficaz para reducir el número de contagios de Covid-19, que hoy tiene en vil a cada uno de los países de los diferentes continentes. Pero lo que es bueno para poder evitar el colapso de los sistemas sanitarios y conseguir que cada persona infectada pueda recibir la atención adecuada, también está dejando en evidencia otra realidad: la de las mujeres que sufren violencia de género y durante estos días tienen que estar encerradas con su agresor. En este escenario de emergencia, indefectiblemente aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al crecimiento de las tensiones en el hogar.

Sucede que la cuarentena en muchos casos ha encerrado a las víctimas de violencia de género con sus maltratadores. Estas mujeres enfrentan dos pandemias: el Covid-19 y la violencia machista. Un contexto en el que se da una gran paradoja, ya que en el tiempo de la recomendada distancia social, muchas personas se vean obligadas a convivir las 24 horas del día con su mayor enemigo visible, sin el alivio que suponen las rutinas del día. “Hay muchas consultas que se están dando respecto a que va a pasar con las mujeres que ya tenían denuncias realizadas por violencia de género y en donde ya estaba vigente una medida de restricción de acercamiento hacia el domicilio que esa víctima tenía con sus hijos y hoy se están por vencer y al extenderse la cuarentena se generó mucha incertidumbre. Lo que hay que tener en cuenta es que todas las cautelares que estaban por vencer se extienden en forma automática, no van a caer. El Juzgado de Familia para estos casos particulares sigue trabajando, se siguen dictando medidas cautelares en cuanto a la exclusión del hogar o a la restricción de acercamiento”, aclaró Paola Braga (MP 5- 281 T1F71), abogada especialista en temas de familia.

¿Que pasa si en medio de la cuarentena se desatan hechos de violencia de género? La profesional del derecho explicó que ante esa posibilidad “para esos casos puntuales la medida de aislamiento social queda a un lado y la víctima debe salir a pedir ayuda, ya sea a la comisaría que le quede más cercana o puede llamar al 911 para que la orienten, tomen su denuncia y la envíen al Juzgado correspondiente”.



"NO HAY QUE QUEDARSE

AL LADO DEL AGRESOR"

La Dra. Braga señaló que es “fundamental entender que de ninguna manera debo quedarme al lado de la persona que me está agrediendo a mí o a mis hijos o está poniendo en riesgo la integridad física o psicológica de toda la familia dentro de este marco de cuarentena total. Yo debo retirarme del hogar, por eso insisto hay que llamar al 911 o a nivel nacional está funcionando el 144”. Está claro que la emergencia sanitaria hoy desnuda una emergencia a la que en muchos casos no se le presta la debida atención, y es quizás una emergencia naturalizada. Se trata de la violencia de género que acarrea cifras horrorosas y de algún modo es una pandemia ya que afecta a mujeres de cualquier parte del mundo y no se detiene.



NUMEROS PARA AGENDAR

En caso de estar atravesando alguna situación de violencia de género, estas son algunas dependencias para contactarse: Área de Investigación de violencia (A. Santa Fe 681 y Salta - Tel. 03492 - 453148); Centro Territorial de denuncia (Av. Santa Fe 750 - tel. 03492 - 506950); Comisaría 1° (Av. Italia 458 - Tel. 03492 - 425083/430900/505083); Destacamento N° 9 barrio Villa Podio (Tel. 03492 - 453069); Comisaría 13° (Tel. 03492 - 501013); Oficina de Violencia de Género (Moreno 8 - Tel. 03492- 428201); Subsecretaría de la Niñez (Perusia 50 - Tel. 03492 - 441941).