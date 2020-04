Haciéndole frente al Coronavirus Región 01 de abril de 2020 Redacción Por HUMBERTO PRIMO

DESIERTA// Como en casi todas las poblaciones, esta, ha respetado el aislamiento social obligatorio.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Al mejor estilo de las plataformas de series de TV actuales, podríamos decir que: estamos ya en el tercer día de la “cuarentena – 2da temporada”. Y nuestra localidad no es la excepción.

Por tal motivo tomamos contacto con el presidente de la Comuna, Mauro Gilabert quien amablemente, en un alto de estas funciones extraordinarias vinculadas con el coronavirus, nos decía: “nosotros estamos en contacto permanente con el senador Alcides Calvo y los distintos departamentos del Gobierno Provincial. Cumplida ya la primera parte de la cuarentena (aislamiento social obligatorio) podemos decir que hubo en ese tiempo, 29 personas en cuarentena especial porque viajaron al exterior, donde se realizaron informes de protocolo con la policía y culminado ese tiempo, ninguno ha tenido síntomas del coronavirus.

Así mismo hasta la fecha hubo 23 detenidos por no respetar la cuarentena; se retuvieron 1 automóvil por no tener papeles de autorización para circular fuera del horario establecido y 2 ciclomotores.

También tenemos que decir que sí tenemos un caso de dengue positivo, no autóctono que viajó desde la ciudad de Reconquista, está controlado y evoluciona favorablemente.



CONTROLES

Para realizar todos los trabajos de control, la Comuna está trabajando con guardas comunales, bomberos y la policía. Para los interesados se informa que sólo el acceso oeste en Ruta 13 está habilitado y controlado las 24 horas. El resto de los caminos de acceso al ejido urbano están cerrados, a excepción del camino al cementerio que tiene un acceso restringido únicamente para máquinas agrícolas en el horario de 6 a 18 horas.



ASISTENCIAS

Así mismo –nos decía Gilabert- están armando un plan de contingencia para posibles casos, con el SAMCo (Hospital Rural N 34). Ya hemos contactado a médicos, bioquímicos que se suman y también a mucha gente que tiene interés en colaborar.

En ese sentido también se desarrolló un programa de ayuda a personas con necesidades. En los supermercados las personas donan comestibles o paga el bolsón (que tiene 8 productos) directamente y la Comuna luego los reparte. Hasta el comienzo de esta semana se habían entregado 84 bolsones y nos estarían faltando unos 50 más. La gente está colaborando muy bien y entiende la situación.



SERVICIOS

Con respecto a los servicios, la Comuna tiene la parte administrativa cerrada sin atención al público, aunque todo el equipo abocado a esta pandemia (coronavirus) todos los días está trabajando. Se indica que la recolección de residuos domiciliarios se sigue efectuando los días lunes, miércoles y viernes. El próximo sábado los interesados podrán realizar los cortes de césped frente a sus domicilios. La recolección de hojas, ramas y césped, se efectuarán desde el lunes próximo.

Como final dos cosas: Mauro nos decía que ya fue adelantado el pago de los sueldos correspondiente a marzo y la otra, un agradecimiento para toda la comunidad porque hasta el momento, salvo la excepciones que comentamos, todos “se quedan en casa” y nos cuidamos entre todos.