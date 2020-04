Se prorroga la preinscripción Locales 01 de abril de 2020 Redacción Por "INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA"

Muchos ciudadanos resultan beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos anunciado por el Gobierno Nacional. Desde el 27 de marzo y continuando con un cronograma, la preinscripción se podía realizar de forma online.

Para quienes no pudieron acceder en las fechas anteriores, podrán hacerlo a partir de las 00 del 1 de abril hasta las 23:59 del 3 de abril inclusive, sin importar la terminación de DNI.

Para quienes requieran asistencia y ayuda para realizar la preinscripción, la Oficina Municipal de Empleo continúa haciéndolo a través de las llamadas por teléfono o enviar un whatsapp al número 3492641706, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18.



REQUISITOS

Para poder percibir este beneficio las personas deberán tener entre 18 a 65 años, ser nativos argentinos o naturalizados y residentes legales de más de dos años. Además no deben tener otro ingreso familiar registrado, no pueden poseer patrimonios importantes, ni percibir rentas financieras.

Cabe remarcar que este paquete de medidas económicas es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con embarazo.

Por otro lado, se analizará la totalidad del grupo familiar para definir su asignación. Si se tiene cuenta bancaria a su nombre, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se indicará dónde y cuándo percibirán el haber.