Los sectores productivos se solidarizan pero piden cuidar la salud productiva Locales 01 de abril de 2020 Redacción Por La pandemia del Covid-19 es un hecho de época, que llegó para mover y desconcertar estructuras en todos los niveles del planeta. Sin lugar a dudas hoy la población está absorta ante un escenario que supone barajar y dar de nuevo en muchos aspectos y en donde la emergencia sanitaria se enfrenta al desafío de no descuidar al sector productivo que genera fuentes de trabajo y será quien ponga la rueda nuevamente a rodar.

El presente está centrado en dar batalla a la pandemia del coronavirus intentando que los daños ante su avance en nuestros país nos golpee lo menos posible. Pero el día después -que aún se desconoce cuando será- requiere de una planificación que ya debería estar siendo diseñada para que la salud económica y productiva de la sociedad argentina, no enfrente otra emergencia que deje al igual que el Covid-19 muchas víctimas fatales.

Después de la crisis será necesario encontrar el nuevo sentido común del desarrollo, con nuevos parámetros y estrategias que deberán repensarse, pero en el mientras tanto es fundamental sostener ese entramado productivo para poner de pie al país.

La grave situación que atraviesan el mundo y la Argentina, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 nos pone a prueba como comunidad, por lo que debemos asumir cada acto con el mayor nivel de responsabilidad, compromiso y solidaridad posible.

Las distintas cámaras que integran el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, que nuclea pymes, comercio, sector agropecuario, entre muchos otros, manifiestan su comprensión ante un escenario muy delicado, no obstante, resaltan que urge atender la situación del entramado productivo en su conjunto, que viene siendo duramente golpeado por graves dificultades y recurrentes crisis desde hace años. Señalan de manera contundente que las medidas económicas anunciadas hasta el momento son insuficientes y no están llegando a tiempo, por lo que consideran que es necesario redoblar los esfuerzos y ampliar el enfoque.

Los dichos del presidente Alberto Fernández hacia los empresarios mezquinos, ocasionó un sabor amargo en aquellos que desde hace años apuestan por el país, generando empleo más allá de los vaivenes de una economía inestable y de la falta de reglas claras.

La preocupación de todo el sector empresarial rafaelino y de esta región, no gira en torno a cuánto dejará de ganar, sino a intentar sobrevivir esta coyuntura para estar de pie cuando termine todo esto. Será importante llegar a ese momento, habiendo cuidado a empleadores y empleados; a todos.

La resiliencia es la cualidad o capacidad para reinventarse ante diferentes sucesos, y los argentinos en gran medida la han puesto en práctica en un sin número de ocasiones. Por eso es justo reconocer al sector empresarial, que ha pasado por muchas crisis y seguramente pasará la actual; pero es necesario que existan políticas públicas activas y mucho más agresivas para ayudar a muchísimas empresas que corren serios riesgos de continuidad.



PLANTEOS CONCRETOS

Ante este panorama los sectores productivos que forman parte del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, solicitan el diferimiento de todos lo impuestos tanto nacionales, provinciales como locales; postergación del vencimiento de todos los servicios públicos; fuertes políticas activas para sostener todos los puestos de trabajo.

A su vez advierten que las medidas anunciadas son insuficientes y no están llegando a tiempo, por ende no sirven. Indican que después de dos años de caída del PBI, y la segura caída de este año, ¿alguien puede pensar que las empresas están en zona de ganancia?

A su vez sostienen desde las diferentes cámaras empresariales que “gestionamos para sobrevivir, una tarea cada vez más difícil con nuestras empresas cerradas. Venimos poniendo el hombro, nuestras vidas, nuestro patrimonio con cada decisión del gobierno. El sacrificio es permanente. ¿El sector político podrá decir lo mismo? Sin empresas no hay trabajo,sin trabajo no hay futuro”.