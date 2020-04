Acuerdo de precios mayoristas Locales 01 de abril de 2020 Redacción Por FOTO PRENSA GOBERNACION INICIATIVA. Tendrá una duración de 15 días e incluye 10 productos de consumo masivo.

La Secretaría de Comercio Interior de la provincia, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, presentó este martes un acuerdo de precios mayoristas sugeridos, destinado a los tres mercados de concentración que existen en territorio santafesino. La iniciativa, que tendrá una duración de 15 días y podrá ser renovada por las partes, incluye 10 productos de consumo masivo, entre frutas y verduras.

En ese contexto, el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, aseguró que “es un acuerdo que surgió de los tres mercados mayoristas que abastecen a la provincia; ellos lo tomaron como iniciativa con la idea de poder generar una referencia de precios mayorista, para que las verdulerías sepan que los días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y los que sigan, va a haber una referencia de precios. Y que eso se traslade al consumidor. Sobre todo, en el marco de los reclamos que venimos teniendo”.

Y añadió: “Estamos hablando de mercadería base, porque sabemos que en este sector hay frutas y verduras premium que tienen valores más altos, pero lo que estamos haciendo con este acuerdo es garantizar que haya precios máximos mayoristas, para que luego el verdulero no ponga excusas”.

Sobre este punto, el funcionario indicó que “después de las inspecciones y los 50 sumarios iniciados, que son futuras sanciones para puesteros de los mercados de concentración, hemos logrado que se baje el precio de algunos artículos. Es por eso que también es importante el papel del verdulero y del consumidor: producto que se encuentra caro, no comprarlo”.

Para finalizar, Aviano remarcó que “estos 10 productos tienen garantizado su abastecimiento a lo largo y ancho de la provincia, con precios máximos de referencia con los que los verduleros se deberían encontrar, aclarando que no es lo mismo un comercio instalado en Rosario que otro en Rufino o en Villa Ocampo, porque allí está el tema del flete, que encarece la mercadería”.



PRECIOS DE REFERENCIA

El acuerdo, en rubro verduras, incluye los siguientes productos: papa común (entre 18 y 20 kilos), un mínimo de $350 y un máximo de $450; cebolla (entre 18 y 20 kilos), un mínimo de $350 y un máximo de $450; calabaza (entre 13 y 16 kilos), un mínimo de $250 y un máximo de $350; batata (entre 12 y 15 kilos), un mínimo de $300 y un máximo de $350; y zanahoria común (entre 8 y 9 kilos), un mínimo de $700 y un máximo de $750.

En tanto que, en el rubro verduras, incluye: mandarina (entre 15 y 18 kilos), un mínimo de $350 y un máximo de $450; pera común (entre 15 y 18 kilos), un mínimo de $600 y un máximo de $800; manzana común (19 kilos), un mínimo de $900 y un máximo de $1.100; banana (20 kilos, proveniente de Bolivia o Paraguay), un mínimo de $1.100 y un máximo de $1.100; y tomate (entre 16 y 17 kilos), un mínimo de $450 y un máximo de $650.

La iniciativa se llevó adelanto en conjunto con autoridades del Mercado de Productores de Rosario, el Mercado de Concentración de Fisherton y el Mercado de Abastecedores y Productores de Santa Fe.