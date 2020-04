Firme advertencia de la Industria Nacionales 01 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Daniel Funes de Rioja, en su carácter de vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de COPAL, sostuvo ayer que "no se puede tener paralización de actividades y salario pleno" porque eso implica costos "imposibles de afrontar".

Remarcó que ello "implica sobrecostos muy grandes" que son "imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero".

"El camino del diálogo está", aseguró y ejemplificó: "En Alemania, estas cosas están pautadas. Se juntan las cúpulas dirigenciales y lo resuelven".

Además, destacó que se trata del país "más productivo y competitivo de Europa".

Al ser consultado respecto de las declaraciones del presidente Alberto Fernández hacia los empresarios y los despidos, subrayó: "La producción ha estado con números negativos, no sólo las PyMEs y economías regionales, sino grandes empresas. Todos están con números rojos".

El primer mandatario alertó que "llegó la hora" de que los empresarios "ganen menos" dinero y apuntó: "Voy a ser duro con los que despiden gente. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad".

Según argumentó Funes de Rioja, las firmas pueden tener "espaldas" por contar con "patrimonio y no con ganancias".