En Rafaela no hay circulación comunitaria

Este lunes se confirmó el décimo caso de coronavirus positivo en un rafaelino. Se trata de un adulto joven que tuvo contacto con un viajero y que actualmente se encuentra aislado en su domicilio particular, con controles médicos diarios y presenta un buen estado de salud. Cabe señalar que el domingo fue dada de alta la primera rafaelina que había contraído Covid-19 luego de estar en Canadá y regresar a nuestro país.

Hoy se está aguardando el resultado de 10 hisopados que se le realizaron a vecinos de la ciudad. Esta situación epidemiológica es dinámica y va variando diariamente.



NO SE DA EN NUESTRA CIUDAD

En medio de muchas informaciones en torno a la pandemia que afecta al mundo, en las últimas horas se confirmó que en la provincia de Santa Fe hay circulación comunitaria. Esto obedece a la realidad que se presenta en la ciudad de Rosario, situación que por ahora no se da en nuestra ciudad.

Es importante aclarar que hasta el momento todos los casos de coronavirus positivos en rafaelinos son importados.

El Dr. Roberto Vitaloni, responsable del área de epidemiología de la región, señaló que se está trabajando intensamente para estar preparados ante el aumento de casos en la ciudad, pero que aún no se da esta fase de circulación comunitaria.

Más allá de esto, desde este lunes la provincia fue catalogada por Nación como un lugar de circulación comunitaria.

La Directora de Epidemiología, doctora Carolina Cudós, precisó al respecto que “todavía tenemos 3 o 4 personas que están en estudio porque no pudimos aún encontrar que haya viajado ni que haya estado en contacto con alguien que sí lo hizo. Por eso es que a partir de hoy (por el lunes), Nación cambiará el criterio de casos sospechosos. Esto significa que pondrán que en Santa Fe tendríamos circulación comunitaria”.



ANTE SOSPECHAS

LLAMAR AL 0800 555 6549

Las fases de la circulación del virus van cambiando de manera dinámica y sobre todo a medida que nos vamos acercando a las semanas consideradas las más críticas ya que se podría dar el pico epidemiológico de Covid-19.

Por esa razón desde la provincia se insiste con la importancia de llamar al 0800 ya que es clave en esta etapa de la pandemia. En ese sentido el dato más relevante enunciado por el responsable del dispositivo, es que el 75 por ciento de los pacientes que hoy son positivos por Covid-19 fueron llamadas al 0800.