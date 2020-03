El Intendente anunció nuevas medidas Locales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Luis Castellano anunció cuatro nuevas medidas a aplicar ante la presencia del coronavirus y el dengue en la ciudad. Hipermercados, supermercados y minimercados abrirán de 8 a 18 h; disponibilidad de empleadas y empleados municipales que puedan afectarse en función de la emergencia; diferimiento del pago de Tasa y Convenios al 30 de abril y permiso para el desmalezado de patios, veredas y descacharrización con servicios especiales de recolección de patios.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CON EL DECRETO. Luis Castellano junto a Amalia Galantti, Roberto Vitaloni y Maria Paz Caruso.

El intendente Luis Castellano anunció durante la noche del lunes cuatro nuevas medidas que comenzarán a ponerse en práctica en lo inmediato, a partir de un Decreto que lleva su firma.

Durante el anuncio, realizado en Intendencia, el titular del Ejecutivo Municipal estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso y el coordinador epidemiológico de la Región Salud de la Provincia de Santa Fe, Roberto Vitaloni.

El Intendente expresó que se reunió con todo su equipo de trabajo y definió “tomar cuatro medidas”, teniendo en cuenta la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril. “La primera de ellas es el acotamiento del tiempo de apertura de hipermercados, supermercados, minimercados. Lo vamos a establecer desde las 8 hasta las 18 horas”. Dijo que esto “nos va a permitir disminuir el tiempo de circulación y hacer lo que siempre decimos, que es quedarnos en casa, y es la mejor vacuna que tenemos”, dijo.

El mandatario comentó que “la segunda medida que hemos tomado es la disponibilidad de todas las trabajadoras y todos los trabajadores municipales que podamos afectar en función de esta emergencia sanitaria que tenemos en la ciudad, el país y el mundo. Todo esto, enmarcado en el Decreto Nacional y los Decretos Provinciales que estará firmando el gobernador Omar Perotti”.

Con respecto a la tercera medida, tiene que ver con “el diferimiento de vencimiento de la Tasa General de Inmuebles y todos los Convenios de Pago”. El titular del Ejecutivo manifestó que “esto lo hacemos porque hay mucha gente preocupada por pagar al día y preguntaba cómo iba a hacer para poder cumplir con los vencimientos. Entonces les digo que se queden tranquilos porque van a vencer a específicamente el 30 de abril”. “La última medida también es muy importante porque estamos conviviendo con otra epidemia, que es el dengue. Hemos decidido que, para combatirlo de manera firme, vamos a permitir el desmalezado de patios y veredas así como, fundamentalmente, el descacharrizado”, explicó.

El titular del Ejecutivo local pidió a los vecinos que “aprovechen a sacar a la vía pública todo lo que tengan y que aloje agua ya que, como todos sabemos, estos son los verdaderos criaderos del dengue”. Añadió que dispuso “un operativo especial de recolección de patios que será intensivo, y vamos a trabajar con este esquema desde hoy lunes 30 hasta el domingo 5 de abril a las 20 horas”.

Por otra parte, Castellano agradeció a su equipo de trabajo, a todas las empleadas y empleados municipales que están desarrollando tareas en la calle, a las instituciones públicas y privadas que se ofrecieron brindando donaciones de todo tipo y a los vecinos que “cumplen con el deber y la obligación de estar en sus casas y trasladarse lo menos posible”.

Finalmente, el Intendente dejó un mensaje para toda la comunidad: “Rafaelinas y rafaelinos: necesitamos cuidarnos entre todos. Lo principal es quedarnos en casa, saber que tenemos que seguir luchando por nosotros y por nuestros seres queridos”.





COLABORAR

A su tiempo, Roberto Vitaloni dijo: “Queremos agradecer al equipo de Salud por toda la ayuda que hemos tenido hasta el momento. Hoy podemos contar con solo 10 casos en la ciudad y la población sabe que ya hemos podido dar de alta al primer caso problema de coronavirus desde que comenzó la pandemia”. “Todo esto se ha podido lograr con la colaboración de la gente, incluso con la colaboración de los mismos pacientes que siguieron las indicaciones del equipo de Salud. Todas las personas que están vinculadas a este virus han estado en contacto o han venido o vivido en el extranjero y de ahí el origen de la enfermedad”. Además, “queremos llevarle tranquilidad tanto a ellos, que son los que más nos preocupan, como el resto de la población que está contando con muy buen estado de salud”, explicó Vitaloni.

“Día a día, el número va a poder variar porque se están procesando diversos laboratorios, algunos con resultados negativos y otros con resultados positivos; pero si queremos ganar a la pandemia tenemos que quedarnos en casa. Cada uno de nosotros sabe cómo tiene que cuidarse, sabe del lavado de manos, sobre la higiene del hogar, la distancia que tiene que tener y respecto al otro”. Añadió que es fundamental “entender que con el paso de los días no nos debemos acostumbrar a la situación y debemos permanecer en nuestros hogares”.

“También queremos hacer referencia a lo discutido con el equipo del señor intendente que es la lucha contra el dengue, patología que nos interesa mucho y que registra muchos casos en la ciudad. Para lo cual se ha organizado un dispositivo, donde a partir de la fecha y hasta el domingo inclusive, todos los ciudadanos de Rafaela van a poder limpiar sus patios, desmalezarlos, eliminar todo cacharro y o elemento que pueda dar lugar a reproduce de mosquito”. “Si no colaboramos entre todos, más la fumigación, no vamos a poder eliminar esta epidemia que nos está azotando. Por favor colaboremos; esto no lo hacemos por nosotros mismos, lo tenemos que hacer por el otro”, finalizó.