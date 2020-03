Educación a distancia, un esfuerzo invaluable

Por Alberto M. Carvalho (*). - Nosotros, como comunidad, enfrentamos circunstancias extraordinariamente difíciles. Sin embargo, ante nosotros se encuentra una oportunidad sin precedentes para demostrar exactamente quiénes somos y de qué está hecha nuestra comunidad. Hemos demostrado nuestra resistencia al superar los desafíos creados por esta pandemia global, con nuestra capacidad de planificar y adaptarnos.

A pesar de la situación actual, espero que todos hayan podido descansar en este obligado receso y aborden el regreso al aprendizaje a través de la educación a distancia con un enfoque y energía renovados.

Debido al Covid-19, la instrucción remota se ha convertido en una necesidad para el futuro previsible. Ahora más que nunca, debemos reforzar nuestra dedicación a la educación de nuestros niños utilizando herramientas innovadoras.

Desde el anuncio del cierre de las escuelas, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) distribuyeron más de 56.000 dispositivos móviles a los estudiantes que los necesitan. Continuaremos la distribución de dispositivos durante el tiempo que sea necesario para asegurar la equidad en el acceso al aprendizaje desde el hogar.

Los maestros de Miami-Dade continuarán facilitando la educación en el hogar de los estudiantes, utilizando nuestro Plan de Continuidad de Instrucción (ICP), una guía alineada con los estándares que proporciona el marco para este nuevo cambio en la enseñanza y el aprendizaje.

Este fue desarrollado para asegurar que mientras las instalaciones escolares estén cerradas, los niños puedan continuar con su programa de instrucción, en gran parte sin interrupciones, para que puedan terminar el curso escolar, de forma remota, si es necesario.

Al reflexionar sobre la primera semana de aprendizaje a distancia y considerando los comentarios de todas las partes interesadas, que incluyen los padres de familia y los maestros, continuamos perfeccionando la implementación de este nuevo modelo de educación a distancia.

Pronto lanzaremos el ICP 2.0, que proporcionará apoyo educativo adicional para los estudiantes y sus familias con la esperanza de reducir parte del estrés que, comprensiblemente, acompaña nuevas y diferentes formas de hacer las cosas.

La Junta Escolar ha proporcionado un liderazgo constante durante este momento difícil, y nuestros socios laborales también han dado un paso adelante, colaborando con nosotros a medida que avanzamos más y más rápido que cualquier Distrito hasta ahora en el ámbito del aprendizaje a distancia total. Sabemos que estamos pidiendo mucho, pero también sabemos que nuestra comunidad de docentes y nuestros notables estudiantes están a la altura del desafío.

Como padres de familia y cuidadores, sabemos que tienen muchas exigencias de su tiempo, ya que de repente se enfrentan a una gran cantidad de cambios provocados por esta pandemia. Y, sin embargo, estamos seguros de que hará todo lo posible para ayudar a facilitar el nuevo entorno de aprendizaje en el hogar de sus hijos, en colaboración con sus maestros.

Y entendemos que nuestra fuerza laboral, muchos de los cuales son padres de familia, tienen las mismas preocupaciones que todos nosotros. A pesar de estas preocupaciones, los docentes de Miami-Dade han asumido característicamente la responsabilidad de servir como un faro de estabilidad y una guía para sus estudiantes en estos tiempos tan inquietantes.

Estos maestros se están uniendo a nuestros valientes trabajadores de salud y socorristas como héroes durante esta pandemia y yo, con la Junta Escolar, estoy agradecido por su servicio.

Sabemos que es probable que nada durante las próximas semanas se sienta normal. Sabemos que adaptarse a algunos de estos métodos de enseñanza puede llevar más tiempo para algunos, y que algunos de ustedes tienen más dominio en el uso de la tecnología que otros. No importa dónde se encuentre, no se rinda. Estamos aquí para apoyarlo mientras demuestra gracia, compasión, paciencia y comprensión.

Haremos nuestra parte, no solo en brindar el marco, las herramientas y la capacitación para educar a nuestros 350.000 estudiantes, sino también en brindar apoyo a la comunidad. Más del 73% de nuestros estudiantes reciben almuerzos gratis o a precios reducidos, y en muchos casos reciben sus únicas comidas en la escuela. Hasta ahora, distribuimos 200.000 comidas y ayudamos a nuestros socios con la distribución de alimentos.

Como el empleador más grande de nuestra comunidad, tenemos la responsabilidad de proveer para nuestros empleados. Durante este cierre, estamos compensando a todo el personal a tiempo completo y permanente a tiempo parcial, así como brindando apoyo financiero al personal asalariado por hora programado regularmente, que de otra manera no recibiría remuneración mientras las escuelas están cerradas.

No cabe duda de que nuestros héroes médicos también necesitan nuestra ayuda. Nos estamos asociando con para proporcionar cuidado de niños para el personal médico esencial de los sistemas de salud de Jackson y de la Universidad de Miami, lo que les permite concentrarse en sus misiones de salvar vidas.

Continuaremos brindando la información más reciente sobre todas nuestras iniciativas, que incluye nuestro Programa de Asistencia al Empleado y apoyo de salud mental para estudiantes y familias.

A lo largo de todo esto, nuestra promesa a esta comunidad es que nosotros continuaremos brindando apoyo, ahora y en el futuro. Estamos todos juntos en esto. En Miami-Dade, somos más fuertes juntos.



(*) Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade. (Fuente: El Nuevo Herald de Miami).