La temporada teatral está perdida Información General 31 de marzo de 2020 Redacción Por El análisis de Carlos Rottemberg sobre las consecuencias del coronavirus en la actividad teatral: "La temporada del 2020 está perdida”. El empresario teatral hizo una interesante reflexión sobre cómo afecta esta enfermedad al mundo del teatro. Además expresó su preocupación por la continuidad laboral de actores, actrices, técnicos, directores y autores.

El presidente Alberto Fernández anunció que prolongará la cuarentena obligatoria hasta que termine Semana Santa. Algunos sectores siguen trabajando, mientras que otros están totalmente parados, como es el caso de la actividad teatral. Desde hace semanas no se desarrolla ningún espectáculo para evitar la congregación de personas.

En este contexto difícil, el empresario Carlos Rottemberg hizo un profundo análisis sobre las graves consecuencias que sufrirá el rubro teatral en los próximos meses. “Las actividades relacionadas al circuito comercial del espectáculo teatral y musical terminaron en marzo”, aseguró a Teleshow.

Además, el productor señaló se desarrollarán tres fases antes de que todo se normalice y puedan volver a levantar el telón. “Ahora estamos en la fase 1, que es la de la clausura general, con la cuarentena y las normas dictadas que son totalmente lógicas, porque tenemos que apostar a lo sanitario primero”, manifestó.

Luego, explicó que la fase 2 comenzará cuando “empiece paulatinamente a abrirse distintas actividades y profesiones”. Pero, aclaró que en el caso de la actividad teatral “va a llevar un largo tiempo, porque hasta llegar a abrir las salas tienen que antes paulatinamente ir habilitándose aperturas de las más diversas, desde el aire libre hasta los locales comerciales de otra índole”.

Mientras que en la fase 3 ya se normalizaría el funcionamiento de los complejos teatrales. “Calculo por la experiencia de 2009 con la Gripe A, que más o menos nos llevará 3 meses enderezar el barco, porque en el primer mes, una vez abierto, no más del 20, 30% de la gente que habitualmente concurría puede llegar, después lleva otro mes seguir creciendo y otro mes para estabilizarlo”, afirmó el empresario.

De esta manera, Rottemberg calcula que el cumplimiento de estas tres fases podrían darse en septiembre, el mes en el que arranca la primavera. Con total sinceridad, el empresario afirmó: “La temporada 2020 está perdida y me parece oportuno que entre nosotros sepamos eso, porque es la manera de poder calcular también desde lo económico cómo vamos a llegar cada uno en su empresa”.

También se refirió a la importancia de “defender a la masa de trabajadores que conforman los grupos que cada edificio teatral conlleva” y de apoyar al máximo “al teatro independiente y a toda actividad cultural donde no prima el ángulo comercial”.

Por último, manifestó su gran preocupación por la falta de continuidad laboral de “los actrices, actores, técnicos, directores y autores que no pertenecen a los staffs de las salas”, teniendo en cuenta que “no solamente se cayeron los contratos en vigencia, sino que se detuvieron todos los proyectos del año”. Y explicó que incluso para estrenar un espectáculo hacen falta dos meses de ensayo, por lo que llevará tiempo volver a levantar el telón.

“Me imagino este final 2020 inesperado que casi comenzó con la despedida. Esto en teatro nosotros lo llamamos ‘debut y despedida’, porque cuando iba a comenzar la temporada, después del inicio de clases, lo que termino dándonse es una bajada de telón inesperada, donde por primera vez en el mundo hoy tenemos las salas cerradas en forma universal. Es increíble que hace pocos días fue el Día internacional del Teatro con todos los teatros cerrados del mundo. Será para recordar”, finalizó Rottemberg.