Por la pandemia adecúan atención en el Hospital Región 31 de marzo de 2020 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un parte de prensa remitido a los medios de comunicación locales el SAMCo Hospital "Almícar Gorosito" hizo saber que adecúa la capacidad y complejidad de atención por el coronavirus.

La directora del efector de salud dio a conocer un comunicado donde, dadas las circunstancias de la pandemia COVID19 de público conocimiento, informa a toda la comunidad que se está adecuando la capacidad y complejidad de atención que comenzaron a regir a partir de ayer.

Los pacientes podrán realizar consultas telefónicas gratuitas al 147, utilizando la aplicación "Llamando al Doctor".

Quienes presenten síntomas respiratorios febriles que requieran evaluación médica, lo harán en Hospital local.

El resto de las patologías, incluidas prestaciones de enfermería, urgencias y emergencias serán realizadas en clínicas privadas locales. Quienes no tengan obra social o la cobertura de una medicina privada, serán atendidos igual sin costo alguno.

Los pacientes pediátricos cuya consulta no se pueda resolver telefónicamente, podrán solicitar turno al 454589 del CAPS Nº 3, en Barrio Colón.

-Solo se realizará control de niño sano a menores de 2 meses.

-La vacunación de niños hasta 11 años y embarazadas solo se realizará en CAPS 3.

-La vacunación para mayores de 65 años se informará apenas este disponible.

-La farmacia funcionará por la mañana en Caps Nº 2, ubicado en Barrio 9 de Julio.

-Embarazadas serán atendidas en CEM, J. B. Justo 139 - Turnos al 452510. Quienes no tengan obra social o la cobertura de una medicina privada, serán atendidos igual sin costo alguno.

-Urgencias gineco-obstétricas en clínica Sunchales. Quienes no tengan obra social o la cobertura de una medicina privada, serán atendidos igual sin costo alguno.

Se reitera el pedido de aislamiento social preventivo obligatorio.