Ana Rosenfeld avaló el accionar de Wanda Nara Información General 31 de marzo de 2020 Redacción Por La palabra de Ana Rosenfeld luego de que Maxi López acusara a Wanda Nara de romper la cuarentena y de exponer a sus hijos. La abogada habló con Teleshow sobre el viaje que la mediática realizó con Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca desde París a Milán.

Por Nieves Otero



“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram. Aunque no dio nombres su mensaje iba dirigido a Wanda Nara que en los últimos días viajó de Francia a Italia con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto fruto de su relación con él y Francesca e Isabella, hijas de Mauro Icardi.

De esta manera, el futbolista acusaba a su ex de “exponer” a sus hijos haciendo que estos viajen de un país a otro y llevándolos al “epicentro del contagio en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia". La mayor de las Nara, sus hijos y su esposo estaban en París desde fines de febrero.

Ayer a la mañana (tarde en Milán donde se encuentra con su familia), la rubia hizo un vivo a través de sus redes sociales pero no se refirió al tema. Su abogada, Ana Rosenfeld, habló con Teleshow sobre la acusación de Maxi López de haber violado la cuarentena, que desde hace semanas rige, al igual que en la Argentina, en Europa.

“Wanda hizo las cosas correctamente. Volvió a su domicilio con todo en regla según el protocolo de Europa”, explicó la letrada y agregó que la familia se trasladó desde París donde Mauro se desempeña como futbolista en el PSG hacia su domicilio en Milán porque ya no podían estar en Francia, aunque no detalló los motivos.

Rosenfeld aclaró además que la panelista del reality Gran Hermano italiano cumple a “rajatabla” las instrucciones que se van dando en el país y que el traslado de poco más de 800 kilómetros que separan a ambas ciudades a la ciudad de las luces de Milán lo hicieron en auto, según la autorización que les otorgaron desde el Gobierno. “El permiso es para ir de casa a casa en coche y Wanda cumplió todo tal cual lo pidieron las autoridades”, agregó.

Sobre qué opina Nara de los dichos de López en los que la acusó de “exponer” a sus hijos, dijo sin brindarle demasiada importancia: “Ella ya lo conoce a él, nada nuevo”.

Antes de referirse al viaje de la mediática a Italia, su ex marido había realizado un posteo haciendo referencia a las cosas que extraña por tener que estar en cuarentena y aprovechó para hacerle un reclamo a Nara: "Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés, con amigos, tomar un helado y caminar sin destino alguno, se valoran. Extraño apretar y besar a mis niños, mucho. Así que mamá, ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo. En estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca”.

Wanda había viajado con sus cinco hijos a Francia los últimos días de febrero luego de que en Milán suspendieran las clases ante el avance de la pandemia. Justamente una de las zonas más afectadas por el virus fue la de Lombardía, al norte de Italia, donde viven los Icardi. Así los niños continuaron hasta ahora con sus actividades escolares de manera remota desde París.