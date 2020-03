COVID-19: países distintos, panoramas semejantes Deportes 31 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En tiempos de pandemia de coronavirus, también Irlanda vive la cuarentena. "La situación en el país es parecida a la de Argentina: está todo restringido y la gente sale sólo para hacer las cuestiones básicas. Casi todo está cerrado, casi no hay tránsito. Los que pueden, trabajan en sus hogares, y los que no, lamentablemente van a sentirlo en lo económico aunque el gobierno ya dispuso medidas", narra Andrés Villar, uno de los argentinos impulsores de Dublin Dogos.



Por supuesto, el Covid-19 afectó también, y mucho, al rugby local. "Hace dos semanas se paró todo y se cerraron los clubes. Nuestra temporada ya había finalizado, pero otras no lo habían hecho y en esos casos no hubo campeones, ascensos, ni descensos. Directamente se dio por terminadas las temporadas", añade Villar, el director de rugby del club. Los que forman parte de Dogos, entonces, deberán esperar hasta agosto, cuando se pondrá en marcha el próximo torneo. Si la situación ya estuviere normalizada a esa altura, por supuesto.