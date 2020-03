Se reunió con el Papa Francisco Internacionales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El premier italiano, Giuseppe Conte, se reunió ayer en el Vaticano con el Papa Francisco para analizar las consecuencias de la pandemia, a horas de que venza la primera serie de medidas de restricción que el gobierno dispuso hasta el 3 de abril, pero que ya anunció que prorrogará.

Según confirmó Télam, el encuentro de Jorge Bergoglio con Conte se dio 48 horas después de una reunión privada que el Papa tuvo el sábado a la mañana con la alcaldesa romana, Virginia Raggi, con quien también trató la situación de la capital italiana en medio de la pandemia.

Las autoridades italianas analizan por estas horas cómo y hasta cuándo prorrogar las medidas que, de forma gradual, empezaron a tomar el 11 de marzo y que incluyen suspensión de clases, cierre de bares y restaurantes y la paralización de toda actividad "no esencial" hasta por lo menos el próximo viernes.

"Es una medida muy dura económicamente. Es la última que hemos tomado y no puede prolongarse demasiado", reconoció el premier.

En cambio, dejó abierta la puerta a una flexibilización de las medidas en otros rubros y planteó que "para las escuelas y las universidades, en cambio, se pueden introducir modificaciones. También para los exámenes y evaluaciones de fin de año para que no hagan perder a los estudiantes el año lectivo o el examen universitario".

Al mismo tiempo, el Instituto Superior de Sanidad italiano reveló que el 70,4% de las más de 10.000 víctimas con coronavirus que registró Italia son hombres y que el 2,1% de las personas fallecidas no tenía patologías previas.

De acuerdo al análisis hecho por la institución sanitaria italiana sobre 6.801 de las 10.779 víctimas registradas hasta ahora, el 29,6% son mujeres.

De acuerdo al ISS, la edad media de los fallecidos es de 78 años, y la franja etaria más comprometida es entre 70 y 89 años.

La estadística marca además que solo 84 víctimas tenían menos de 49 años.