Piden que paguen costos por los daños causados

31 de marzo de 2020

Diputados nacionales de la UCR presentaron un proyecto de comunicación al Ejecutivo y al Ministerio Público para que quienes hayan arribado o arriben al país desde que se dictó la obligatoriedad de permanecer 14 días en cuarentena e infrinjan el aislamiento, paguen los costos de los daños que produzcan por su inconducta. Para ello exigen que además de demandas penales, el Estado Nacional realice demandas civiles para obtener un resarcimiento por los daños causados. Asimismo, se invita a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adoptar medidas similares según sus respectivos códigos procesales. La iniciativa fue presentada por los diputados Juan Martín, Estela Regidor, José Luis Riccardo, Ximena García, Niky Cantard y Lidia Ascarate.

“La emergencia sanitaria requiere seriedad, racionalidad y trabajo colaborativo. Pero en esta Argentina pendular se pasa sin escalas de rescates épicos de las aerolíneas de bandera a compatriotas desamparados, a transformarlos en enemigos públicos, por el sólo hecho de encontrarse fuera del país”, advirtió Juan Martín.

“Como siempre, deben primar las normas -recalcó-. Por eso también decimos que quienes regresan al país e incumplen la cuarentena merecen sanciones ejemplares y pagar los costos. Y quienes hacen las cosas bien merecen respuestas acordes. El abandono de argentinos a su suerte no puede ser la alternativa frente a tamaña emergencia”.

Vale señalar que en paralelo al proyecto informado, el diputado nacional Juan Martín solicitó que el Ejecutivo atienda las necesidades básicas de los miles de argentinos varados en el exterior, tras la decisión del gobierno de no seguir adelante con las repatriaciones en medio de la pandemia por coronavirus.



ACCIONES CIVILES

Específicamente, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que ejerza “acciones civiles para el resguardo y recupero de los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional, que deriven del incumplimiento al aislamiento” por parte de “quienes hayan arribado o arriben al país desde que se dictó la obligatoriedad de permanecer 14 días en cuarentena”.

Los diputados también requieren al gobierno nacional que a través del Procurador del Tesoro de la Nación se “ejerzan los actos procesales pertinentes y brinde las directivas correspondientes en la representación y defensa del Estado Nacional en las causas iniciadas y por iniciarse”.

Además, solicitan que “el Procurador General de la Nación instruya a las y los fiscales a la interposición de las medidas cautelares y/o acciones pertinentes para resguardar el cobro de las responsabilidades pecuniarias que surgieren por incumplimiento del aislamiento” de las personas que debían cumplir el aislamiento tras haber arribado o que arriben al país.

En la iniciativa, los legisladores citan como jurisprudencia un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la cual se afirmó que correspondía decretar embargo sobre los bienes del imputado, “pues, si bien el proceso no contaba hasta ese momento con la intervención de un actor civil, dicha medida aparece como acertada a fin de garantizar una posible indemnización y las costas del proceso, teniendo en consideración las características de los hechos investigados”.



SIN ARBITRARIEDADES

Juan Martín consideró necesaria una medida de este tipo porque es superadora de otras con objetivos indiscriminados, arbitrarias y que pueden acarrear graves injusticias. “Son muchos los argentinos que aún se encuentran en el exterior del país queriendo regresar a sus hogares que están dispuestos a retornar y hacer las cosas como se debe. O ya lo han hecho, siguiendo las directivas que marcan las autoridades. Por eso consideramos que no es justo que se tomen medidas indiscriminadas, basadas en prejuicios, que no reconozcan los comportamientos conforme o contra derecho. Así nos encontramos en el peor de los universos: no se toman medidas efectivas que acarreen consecuencias concretas frente al incumplimiento de las normas de aislamiento y se utiliza este argumento como excusa para encontrar enemigos públicos que los argentinos no puedan volver a nuestro país”, puntualizó el legislador de Juntos por el Cambio.

Finalmente el diputado expresó que más allá de este proyecto, hay un punto neurálgico en este momento de la pandemia "que no debe perderse de vista porque es central y así lo exigió el interbloque de Juntos por el Cambio: lo importante es testear masivamente y el gobierno, al menos hasta el momento, no lo está haciendo”.