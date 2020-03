Rechazaron domiciliaria para un sacerdote preso Policiales 31 de marzo de 2020 Redacción Por EN RECONQUISTA

La jueza de primera instancia Norma Senn de Reconquista rechazó en las últimas horas, un pedido planteado por el abogado defensor del ex sacerdote Néstor Fabián Monzón, de 51 años, para que la detención del ex religioso se convierta en prisión domiciliaria a raíz de la pandemia del coronavirus.

Lo dicho fue en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada en los tribunales de la ciudad de Reconquista.

En la audiencia llevada a cabo, el fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue Alejandro Rodríguez.

“La Defensa del sacerdote Néstor Fabián Monzón –condenado como autor de delitos contra la integridad sexual de dos menores de edad– solicitó que la detención que viene cumpliendo en la cárcel de Santa Felicia, se convierta en prisión domiciliaria. El pedido fue fundado en la pandemia de coronavirus y la salud del condenado y en el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación”, informó el fiscal Rodríguez.

El funcionario del MPA señaló que “no había motivos para ordenar la prisión domiciliaria, y así lo sostuvimos a través de distintos argumentos en la audiencia. También recordó que “recientemente, en segunda instancia, ya fue rechazado otro pedido –por otros motivos– de morigeración de la medida cautelar hecho por los abogados del ex sacerdote”.



16 AÑOS DE PRISION Y

EXPULSADO DEL CLERO

El miércoles 18 de diciembre de 2019 el sacerdote Néstor Fabián Monzón de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por ser autor de delitos contra la integridad sexual de un niño y de una niña menores de edad en la ciudad de Reconquista. Así lo dispuso por unanimidad el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Claudia Bressán (presidenta), Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero.

Los magistrados resolvieron condenar a Monzón como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (por las circunstancias de su realización) calificado, por ser el imputado ministro de un culto reconocido, en perjuicio de los dos menores de edad, en concurso real.

Por otra parte, el Obispado de Reconquista confirmó a diario Uno Santa Fe que "la Santa Sede a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha determinado la dimisión del estado clerical de Néstor Fabián Monzón". La decisión llegó luego de que el sacerdote fuera hallado culpable y sentenciado a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante de los dos niños de tres años. Los abusos ocurrieron en la parroquia “María Madre de Dios”, de la que era párroco.



SOMETIDOS

En ocasión del juicio a Monzón, el fiscal Rodríguez declaró a la prensa que, "los abusos que investigamos fueron cometidos entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2015 en una casa perteneciente a la diócesis de Reconquista —en la que vivía el acusado— ubicada dentro del predio de la parroquia María Madre de Dios. En esta sede religiosa, el hombre cumplía funciones como sacerdote", precisó el fiscal.

"Las víctimas fueron una niña y un niño muy pequeños, a quienes no sólo sometió sexualmente, sino que también hizo que se observaran mutuamente mientras eran abusados", agregó.

Rodríguez se refirió a las agravantes del delito atribuido al acusado. En relación a su condición de ministro de un culto religioso, sostuvo que "se debe a que, al momento de los ilícitos, Monzón cumplía funciones como sacerdote".

Lo inédito de este juicio, es que dos clérigos de alto rango dentro de la Iglesia Católica pidieron ser relevados del secreto de su oficio para prestar declaración.

Dos días después de este hecho, el papa Francisco levantó el secreto pontificio de manera oficial para casos de pederastia o pedofilia.