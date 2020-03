Colecta de alimentos ante la emergencia sanitaria Locales 31 de marzo de 2020 Redacción Por En diferentes sucursales de supermercados de la ciudad habrá changuitos identificados para poder dejar alimentos no perecederos y elementos de higiene. La iniciativa la puso en marcha la Asociación civil Construyendo Puentes.

Desde ayer, la Asociación Civil Construyendo Puentes, filial Rafaela inició una colecta de alimentos no perecederos, artículos de higiene y limpieza, en el marco de la emergencia sanitaria. Lo recolectado será destinado a la Oficina de Asistencia (Santos Vega 435) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, a fin de su distribución.

En este contexto y con el firme objetivo de cooperar, se colocaron en las sucursales de algunos supermercados de la ciudad changuitos con carteles identificatorios para depositar las cosas que luego personal de la asociación se encargará de ir reuniendo.

Los supermercados en donde se encontrarán los changuitos para poder donar alimentos son los siguientes: Supermercados Pingüino, (sucursales: Bv. Guillermo Lehmann 425, Av. Roque Sáenz Peña 321);

Supermercados La Anónima, (sucursales: Rivadavia 53, A Lincoln 1598, Aconcagua 555); Hipermercado Libertad (sucursal: Conscripto Elías Zurbriggen 865).

“Nosotros desde la Asociación Civil venimos trabajando desde el año 2014, realizando diferentes talleres de apoyo escolar, de ajedrez, distintas colectas en momentos puntuales como por ejemplo cuando estuvieron las inundaciones, siempre ayudando. Hoy con este nuevo panorama a partir del coronavirus, encaramos esta iniciativa porque vemos a mucha gente que está necesitando de nuestra ayuda, porque vive el día a día y tiene sus ingresos afectados como consecuencia de la cuarentena”, señaló Federico Perretta secretario de la ONG.

Federico contó que principalmente “están juntando alimentos no perecederos pero también elementos de higiene, para que los vecinos puedan desinfectar sus casas, ya que muchas de estas cosas son caras y la gente de menos recursos no puede comprarlas”.

“El trabajador que sale a ganarse su alimento, el independiente, se ve muy afectado, imposibilitado y desde la Asociación Civil Construyendo Puentes vamos a entregar todo lo recolectado a la oficina de asistencia del municipio porque tienen una capacidad operativo con la que nosotros no contamos”, indicó Perretta.