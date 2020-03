“Sé que si sigo trabajando voy a llegar a la Selección” Deportes 31 de marzo de 2020 Redacción Por El delantero del Watford contó que apunta al Mundial de Qatar 2022. “De Paul me dijo que Scaloni le preguntó por mí. Se contactaron de Italia pero quiero jugar para mi país”, admitió el futbolista surgido de Atlético de Rafaela.

FOTO WEB NACHO PUSSETTO. / El extermo del Watford y su sueño de selección.

El ex atacante e Atlético de Rafaela y Huracán, Ignacio Pussetto, actual jugador del Watford de la Premier League de Inglaterra, reveló que Lionel Scaloni, actual entrenador de la Selección Argentina, preguntó por él. Por eso, se entusiasma con una chance en el conjunto nacional. " Siempre digo que, si sigo trabajando, es una oportunidad que me va a llegar", expresó en una entrevista con TyCSports.com



- Se confirmó que se extiende la cuarentena en Argentina hasta el 13 de abril. ¿Cuál es la situación en Inglaterra?



- Tenemos cuarentena obligatoria hasta el 15 de abril, dictaron tres semanas. Aunque dicen que podría extenderse hasta junio. Estamos a la espera de ver qué sucede y que la gente tome conciencia lo antes posible para poder volver a la normalidad. Acá se puede salir a entrenar a los parques, está permitido, pero puede cancelarse y estoy entrenando en casa con una bici fija y en estos días voy a recibir una cinta.



- Elton John fue presidente de Watford en los '70 y llevó al club de la cuarta división a Primera en solo 5 años. Actualmente es presiente honorario. ¿Pudiste conocerlo?



- Todavía no lo conocí ni lo vi aunque sé que va al estadio. Jugamos tres partidos de local desde que estoy acá. Creo que va a la tribuna y se queda ahí, sin que lo vea mucho la gente. Hay imágenes de él en el club, es muy querido. Ojalá lo pueda conocer, sería muy lindo.



- Llegaste a Watford en el verano y todavía no convertiste pero tuviste una salvada en tu debut contra Tottenham que fue casi un gol.



- No sé si tuve un debut soñado porque uno como delantero desea un gol, pero siempre es importante ayudar al equipo. ¿Si Alfaro me hubiera aplaudido? Puede ser, ja. Mejoré mucho mi capacidad defensiva y aprendí mucho con él sobre eso, me inculcaba que debía retroceder aunque lo más importante era llegar al área rival. Lo sufría. Había partidos que estaba fastidioso porque defendía mucho y me costaba, pero todo sacrificio tiene su recompensa y da sus frutos. Me acuerdo en un partido contra Temperley, en su cancha, que empezamos ganando con un gol de carambola y después no la pasamos bien y en el segundo tiempo tuve la suerte de convertir.



- ¿Te llamó para ir a Boca en su momento?



- Nunca me dijo que me quería en Boca... Sí que le encantaría contar conmigo, aunque me veía futuro en Europa y que debía romperla acá. Hice una muy buena relación con Alfaro y sabía que esto era un sueño para mí.



- Tuviste una buena presentación en Europa, con goles en tus primeros partidos en Udinese y enseguida se te vincula con la selección de Italia. ¿Avanzaron o esperás por Argentina?



- Nunca nadie se comunicó de Italia conmigo, sí con mi representante, pero a mí me encantaría vestir los colores de mi selección. Un día (Rodrigo) De Paul me contó que Scaloni le preguntó cómo entrenaba y dónde me sentía cómodo. Me sigue, sé que son un cuerpo técnico que se preocupa mucho por seguir a cada jugador. Siempre digo que, si sigo trabajando, es una oportunidad que me va a llegar.



- La meta de Qatar 2022 debe ser inevitable...



- Siempre pienso en eso. Me enfocaba en la Copa América, aunque con el cambio de club siempre uno necesita un tiempo de adaptación. Ojalá se me dé.