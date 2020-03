21 nuevos infectados y 111 en total

A través de una nueva conferencia de prensa, el Ministerio de Salud de la provincia brindó anoche un segundo informe diario de la situación epidemiológica del COVID-19 en el territorio santafesino. De acuerdo a lo que formuló la secretaria de Salud, Sonia Martorano, en la provincia se detectaron 21 nuevos casos y suman 111 en total. Los nuevos hisopados positivos están distribuidos de la siguiente manera: 14 pacientes en Rosario, 2 en Villa Constitución, 2 en Amstrong, 1 en Rafaela, 1 en Funes y 1 en Roldán. Además se desprende del informe que hay 18 casos en la ciudad de Santa Fe y 44 en la ciudad de Rosario.

De esos casos, 108 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 3 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires y 1 en CABA). Actualmente tres casos confirmados de mayores de 60 años se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos, uno de ellos con pronóstico reservado. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. En la provincia hubo 626 notificaciones, de los cuales 383 ya fueron descartadas y quedan 132 casos en estudio.



"EL AISLAMIENTO ESTA DANDO

RESULTADOS POSITIVOS"

Por su parte, el gobernador Omar Perotti encabezó durante el mediodía el informe que brinda la provincia sobre el estado de situación sanitaria por la pandemia de Coronavirus. “Ayer -por el domingo- estuvimos en comunicación con el Presidente de la Nación, vamos a extender el período de aislamiento hasta el día 12 de abril. El Presidente nos ha planteado a todos los gobernadores y cada uno de nosotros ha respondido positivamente, porque hay un logro importante de todos los argentinos y de los santafesinos en particular”.

En ese sentido afirmó: “Está dando resultado positivo el aislamiento, se está achatando la curva y eso es algo que nos pidió especialmente que trasladáramos, el saludo a cada uno de los santafesinos que ha cumplido a rajatabla el aislamiento”, señaló, y agregó: “¿Qué significó esto? Significó que podamos ganar tiempo, ganar tiempo para tener más medicamentos, más equipamiento, para mejorar la infraestructura, este tiempo que es el que necesitamos y para ello la decisión de prorrogar el aislamiento”. “Más del 90% en el país y en la provincia en particular han acatado y cumplido el aislamiento obligatorio. Esto merece destacarse. De ese 10% que no lo cumple, están aquellos que cumplen el requisito para poder trasladarse porque trabajan en aquellos sectores que son sensibles, son servidores públicos, están en el servicio de Salud, de Seguridad o porque pertenecen a los sectores de alimentos, combustibles y de transporte de cada una de estas sustancias que garantiza el abastecimiento en todo el territorio provincial”.

Sobre quienes rompieron la cuarentena y fueron apresados, Perotti señaló que “les dijimos que iba a pasar, que íbamos a ser inflexibles, son 5.769 las aprehensiones con sus instancias judiciales abiertas y esto sigue vigente, y vamos a seguir de esta manera con cada uno de ellos porque el grueso lo entiende, lo acompaña y está haciendo un esfuerzo enorme y ese esfuerzo no se puede debilitar”. Asimismo dijo que todavía quedan muchos santafesinos haciendo la cuarentena por regresos de viajes, “son 13.615 santafesinos que deben permanecer más allá del aislamiento en cuarentena específica, son los que regresaron en marzo y se tienen que cumplir los 14 días obligatorios de cuarentena, esto es valioso porque es parte de lo que nos ha permitido en Santa Fe y en el país achatar la curva con la colaboración de todos ustedes”.



CERTIFICADO ÚNICO DE CIRCULACIÓN

Además, el mandatario santafesino se refirió a la nueva documentación para circular por la provincia y el país. “En la página del Ministerio del Interior de la Nación, allí pueden estar viendo el Certificado Único de Habilitación para la Circulación. Este trámite ya empezará dentro de poco a estar en tramitesadistancia.gov.ar”. Y aclaró que hasta el 31 de marzo “los certificados que ha emitido la provincia, las autorizaciones que existen en algunos efectores municipales, son válidas. Pero hay que realizar este trámite del Certificado Único para la Circulación”. Por último, Perotti exhortó a que “cada uno continúe con el aislamiento sabiendo que hay que llegar hasta el día 12, que lo hagamos respetando la distancia, el distanciamiento social, que lo hagamos con el agua y el jabón permanentemente, que el mate sea para uno, ya vendrá el tiempo en el que lo podamos compartir”. “Al cuidarse cada uno, estamos cuidando a los demás, lo estamos haciendo muy bien. Sigamos de esta manera donde usted tiene la tranquilidad de que vamos a estar cerca, permanezca en su casa, permanezca en su barrio. El gobierno de la Nación argentina con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, nuestra provincia y cada uno de nuestros municipios y comunas trabajando juntos para la tranquilidad de los santafesinos”, finalizó.



DIAGNÓSTICOS EN SANTA FE Y ROSARIO

La Directora Provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, dijo que en la provincia de Santa Fe “ya estamos haciendo diagnósticos acá, en las ciudades de Santa Fe y Rosario, con lo cual esto nos va a permitir acortar los tiempos. Probablemente los primeros días haya un incremento en el número de casos, pero es solamente porque estas muestras, que antes se procesaban primero en Santa Fe y luego se derivaban a Rosario, ahora se van a procesar directamente acá. Cambio del diagnóstico pero para mejor, lo vamos a tener en forma precoz”.