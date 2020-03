Nuevo récord del dólar "solidario" Nacionales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El dólar "solidario" cerró marzo con un nuevo récord al llegar a $86,55, y registró en el mes un alza de 3 pesos, equivalente al 3,6%, en medio de la convulsión cambiaria generada por la pandemia del coronavirus.

Este martes no habrá actividad financiera en todo el país, ya que se adelantó dos días la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En el último día hábil del mes para las operaciones financieras, la divisa norteamericana cotizó a un promedio de $61,69 para la compra y $66,58 para la venta en entidades financieras de la city, según el relevamiento diario realizado por el Banco Central.

El dólar mayorista, por su parte, experimentó un aumento de 6 centavos frente al viernes pasado y cotizó a $66,469, en un mercado en el que se hicieron negocios por US$ 223,8 millones.

En el mercado paralelo, el billete cerró estable a $83,50 y de esa manera registró en el mes una suba del 6,4%, en una plaza con muy pocas operaciones por el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno para frenar el coronavirus.

El denominado Contado con Liquidación (CCL) -que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones o bonos con el fin fugar divisas- registró una caída de 24 centavos a $86,25.

Durante la jornada, el Banco Central salió a comprar divisas para sostener el valor del dólar por encima de los 66 pesos entre las entidades financieras.

El avance en el tipo de cambio obedeció a la actividad oficial del Banco Central, interviniendo con compras puntuales en el mercado mayorista para evitar que el tipo de cambio registre un descenso en un mercado con escasa demanda.

Si bien los bancos permanecen cerrados y no atienden al público, sí se pueden realizar on line compras o ventas de moneda extranjera.