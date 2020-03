Pedido de los Colegios de Abogados Locales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Solicitan que se garantice el pago de honorarios profesionales, créditos laborales y cuotas alimentarias.

FOTO ARCHIVO ENRIQUE SOFFIETTI. Presidente del Colegio de Abogados de Rafaela.

Los cinco Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe se dirigen, mediante un escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, requiriendo que disponga lo pertinente para garantizar los pagos correspondientes a créditos laborales, honorarios profesionales y cuotas alimentarias, durante el período de receso administrativo. Conforme es de su conocimiento, los mencionados créditos resultan esenciales para la subsistencia de los justiciables y los profesionales que no poseen un ingreso fijo mensual, motivo por el cual la negativa y/o reticencia a hacerlos efectivos, conllevan un claro e injusto menoscabo de sus derechos elementales.

En los casos apuntados existe una posibilidad objetiva de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable. En rigor, los ciudadanos de mayor vulnerabilidad que se encuentran en litigio –privados de laborar por la medida de Aislamiento-, no sólo se ven excluidos de la posibilidad de obtener empleo o realizar trabajos informales, sino que también, se les niega su legítimo derecho a recepcionar pagos que reducirían –en parte- aquella dificultad. A su vez, los/as abogados/as, también nos encontramos impedidos y/o limitados al extremo para percibir ingresos, hecho que nos afecta a todos, pero principalmente a los más jóvenes.

La circunstancia extraordinaria que estamos atravesando –sin fecha precisa de culminación, ni alcances, una vez finalizada-, requiere del esfuerzo y la colaboración de las autoridades de turno, en pos de evitar el quebranto económico y el desamparo de quienes vivimos exclusivamente de la profesión. Sin perjuicio de requerir la instauración de nuevas herramientas tecnológicas suficientes y seguras, sugerimos, mientras tanto, la habilitación de números telefónicos, correos electrónicos y lo que se encuentre al alcance, de manera tal que, aún en los asuntos urgentes, no resulte necesaria o se reduzca considerablemente la presencia física en los tribunales.

Ante situaciones extraordinarias, corresponden soluciones de igual tenor, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva. Para tal cometido y los que estime necesarios, nos colocamos a su entera disposición. Es por ello, que resulta indispensable resguardando la higiene y salubridad- adoptar las medidas tendientes a evitar la desesperación y la angustia que conllevan la privación de la exclusiva fuente de sustento de los justiciables, abogados/as y sus familias.