No se contagia por el aire, señaló OMS

BUENOS AIRES, 31 (NA). La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó ayer un nuevo informe técnico en el que asegura que el nuevo coronavirus (Covid-19) no se transmite por el aire, sino por el contacto de gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad, y rechazó el uso de barbijos por parte de personas sanas.

De acuerdo con el informe, para que se lleve a cabo la transmisión, ambas personas tienen que estar a una distancia superior a un metro y el infectado tiene que toser o estornudar.

Asimismo, el organismo de Naciones Unidas admitió que el nuevo coronavirus también se puede contagiar si el paciente toca una superficie y luego lo hace una persona sana, o que ésta última utilice objetos del paciente como, por ejemplo, un termómetro.

La OMS informó también que la transmisión por el aire se produce cuando hay una presencia de microbios dentro de los núcleos de gotas, las cuales pueden permanecer en el aire durante largos períodos de tiempo y transmitirse a otros a distancias superiores a un metro.

Sin embargo, el organismo insistió sobre la escasa evidencia científica que existe sobre la posibilidad de que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, si bien reconoció que la transmisión aérea sí puede ser posible en circunstancias y entornos específicos en los que se realizan procedimientos o tratamientos de apoyo que generan aerosoles.

En ese sentido los médicos y trabajadores de la Salud son los más expuestos al contagio.

Por ejemplo, se puede transmitir el virus cuando se produce una intubación endotraqueal, broncoscopia, succión abierta, administración de tratamiento nebulizado o ventilación manual antes de la intubación.

También cuando se coloca al paciente en decúbito prono, cuando se le desconecta el ventilador, o cuando se practica ventilación no invasiva con presión positiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar.

Es por eso que la OMS rechazó el uso de los barbijos por parte de la población sana que no esté en contacto con pacientes, e insistió en la necesidad de tener una higiene adecuada de manos, que se realicen tareas de desinfección en el hogar, comercios y entidades públicas, además de mantener el distanciamiento físico.

El informe que dio a conocer oficialmente la entidad fue suscripto por su director general, Tedros Adhanom Grebreyesus.