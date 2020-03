Miguel Angel Pichetto pidió que empiece a funcionar el Congreso Nacionales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MIGUEL ANGEL PICHETTO. El exsenador y excandidato a vicepresidente.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El exsenador nacional Miguel Angel Pichetto reclamó que el Congreso comience a funcionar y "aparezca al lado del Poder Ejecutivo" en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Si un órgano no funciona, la gente empieza a reflexionar si es necesario tenerlo o no. Digo esto en términos extremos, pero me parece importante que el Congreso aparezca al lado del Poder Ejecutivo en estos momentos", resaltó el excandidato a vicepresidente.

En tanto, planteó que "hay que tener equilibrio entre el cuidado de la vida de la gente y el cuidado en orden al trabajo y la vida en sociedad".

"El aislamiento no es algo que se pueda sostener todo el tiempo", consideró el rionegrino.

"Yo estoy acatando la cuarentena, pero no puede haber cuarentena para siempre. Tampoco es digna la vida en aislamiento social indefinido", agregó.

En tanto, sobre la situación económica y los eventuales despedidos, Pichetto sostuvo que "los empresarios no son malos ni miserables", sino que "viven de la realidad y si durante un mes entero no les entra un peso, están en problemas".

"No hay lugar para ninguna especulación política. El mundo necesita de la responsabilidad que tenemos como dirigentes políticos", concluyó Pichetto.