Podría haber una vuelta "escalonada a las clases" Nacionales 31 de marzo de 2020 Redacción Por LO ADELANTO EL MINISTRO TROTTA

FOTO NA VIDEOCONFERENCIA. Sergio Massa sigue la exposición de Nicolás Trotta.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - En la primera exposición por videoconferencia de Diputados, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que el regreso a clases dependerá de la evolución de la pandemia, pero dejó abierta la puerta a que se produzca "una vuelta escalonada" en las provincias menos afectadas por el coronavirus.

"Obviamente la ley de los 180 días de clase, que era el compromiso que nosotros asumimos con todas las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación, claramente cambia el escenario a partir de esta pandemia. Pero nuestra preocupación es dar la mayor continuidad pedagógica y educativa", admitió el funcionario ante la comisión de Educación, presidida por la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos).

Trotta destacó que se trabaja "en el día después", pero luego aclaró que no existe "claridad" acerca de cuándo será ese día, porque dependerá de razones vinculadas a la evolución epidemiológica y también a "un profundo consenso" social que le de "tranquilidad a los padres y las madres".

"Estamos trabajando en el día después, ese después que no tenemos claridad cuándo va a ser porque creo que no lo tiene nadie. Tenemos que ver cómo se comporta según nos transmiten los especialistas, cómo se comporta la pandemia en el hemisferio norte, cómo transitamos nosotros la llegada del invierno a nuestro país", enumeró.

El ministro reconoció que en algunas provincias del país podría anticiparse la vuelta a clases debido al impacto desigual que está teniendo la pandemia.

"Que tengamos la tranquilidad de que podamos quizás imaginar una vuelta escalonada en algunos lugares de nuestro país. Hay regiones de nuestro país donde probablemente el nivel de contagios sea distinto y es ahí donde quizás pueden volver primero las clases. Es por eso que estamos trabajando con todos los escenarios", sostuvo.

"Todo el proceso de regreso a la escuela tiene que tener un marco de confianza social y eso hay que construirlo en base al diálogo", indicó Trotta.

En tanto, reconoció que "no está todavía la certeza de la modificación del calendario escolar", ya que eso dependerá del momento en que se resuelva la fecha de "vuelta física a la escuela".

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le había preguntado minutos antes si se contemplaba modificar el calendario escolar, si se evaluaba el adelantamiento de las vacaciones de invierno, una extensión en el verano, y la posibilidad de agregar días de clases los sábados.

"No está todavía la certeza de la modificación del calendario escolar. Hasta que no tengamos la claridad de la vuelta física a la escuela no podemos hablar de adelantar el receso, y si ampliar o no el calendario escolar", respondió el ministro.

Explicó, en este sentido, que "todo esto va a ser parte de un intercambio y de la construcción de un consenso, no solamente con las autoridades de las 24 jurisdicciones sino también con las organizaciones sindicales docentes".

El 15 de marzo pasado, horas antes de que se anunciara la cuarentena obligatoria, el ministro comunicó la suspensión total de las clases en todo el país para todos los niveles educativos.

"Tomamos la decisión de suspender la concurrencia a las escuelas 13 días después del primer positivo confirmado de coronavirus en la Argentina, decisión muy distinta a la que se tomó en los países más afectados. Por ejemplo algunos países de Europa tardaron 40 días en suspender las clases", diferenció Trotta.

El ministro pasó lista de las medidas que impulsa su gestión, como los contenidos virtuales correspondientes a todos los niveles educativos a través del portal "Seguimos Educando", producción de contenidos emitidos por Encuentro, Paka Paka y TV Pública, y el reparto de 7 millones de cuadernos, especialmente a los hogares que no tienen conectividad.