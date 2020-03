Cronograma de pago de haberes a los docentes, estatales y jubilados Locales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El gobierno provincial dio a conocer el calendario de pagos de haberes a los agentes provinciales activos correspondientes al mes de marzo de 2020.



MIERCOLES 1 DE ABRIL

* Escalafón policial: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo hasta 34.000 pesos.



JUEVES 2 DE ABRIL

* Activos: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 24.000 pesos.

* Escalafón policial: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 34.000 y hasta 56.000 pesos.



VIERNES 3 DE ABRIL

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 24.000 y hasta 34.000 pesos.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 2º Convenio.

* Escalafón policial: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 56.000 pesos.



LUNES 6 DE ABRIL

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 34.000 y hasta 43.000 pesos.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º Convenio.



MARTES 7 DE ABRIL

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 43.000 y hasta 56.000 pesos.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

* Docentes a los que les corresponde percibir un monto superior a 43.000 pesos.



MIERCOLES 8 DE ABRIL

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 56.000 pesos.

* Sin fecha Autoridades Superiores

Se informa que, junto a los sueldos de este mes, se pagará la suma extraordinaria dispuesta por el Poder Ejecutivo de $3.000 (pesos tres mil) no remunerativa y no bonificable a los sectores que trabajan directamente en la emergencia sanitaria. Los casos aún no informados por las respectivas jurisdicciones serán abonados en forma conjunta con los haberes del mes de abril de 2020.



JUBILADOS Y PENSIONADOS

Por su parte, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia informó que el miércoles 1 de abril de 2020 comienza el pago de los haberes a los pasivos provinciales correspondientes al mes de marzo de 2020, según el siguiente cronograma:

- Miércoles 1 de abril: Jubilados y Pensionados que perciban haberes hasta 36.000 pesos.

- Lunes 13 de abril: Jubilados y Pensionados que perciban haberes mayores a 36.000 pesos. Los haberes estarán disponibles por cajero automático a partir del jueves 9 de abril.