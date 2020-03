El sistema sanitario, preparado para enfrentar esta pandemia Locales 30 de marzo de 2020 Redacción Por Desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud de la Provincia se informó que todo el personal vinculado al área de la salud de Rafaela fue capacitado para afrontar esta patología con los conocimientos técnicos y medidas de protección requeridos y calificados como mejores. Además, que se ha diagramado una estrategia de atención público-privada para que las distintas afecciones puedan ser resueltas.

A partir de la emergencia sanitaria producto de la pandemia por Covid-19 , desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud de la Provincia, se pretende informar a la ciudadanía, acerca de la situación en la que se encuentra el sistema sanitario local.

En primer lugar, se informa que todo el personal vinculado al área de la salud de Rafaela fue capacitado para afrontar esta patología con los conocimientos técnicos y medidas de protección requeridos y calificados como mejores.

Además, se ha diagramado una estrategia de atención público-privada para que las distintas afecciones puedan ser resueltas reduciendo los riesgos de contagio de la población, y optimizando el funcionamiento de todos los efectores de salud.

En forma conjunta y mancomunada, el Hospital Dr. Jaime Ferré y las clínicas y sanatorios privados de la ciudad, nucleados en la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos, han trabajado en la diagramación de un Modelo de Atención Sanitario para afrontar la presente emergencia, poniendo a disposición de toda la comunidad, la totalidad de los recursos materiales y humanos públicos y privados disponibles.

Conforme a ello y priorizando recomendaciones sanitarias, en particular, la orientada a reducir el riesgo de contagio de la población y del personal de salud, se estableció que el servicio 107 se hará cargo de lo ambulatorio. Si esa instancia es superada llegando a la guardia del hospital, se encuentra a disposición el nivel de internación de mediana y alta complejidad, siendo importante aclarar que el Hospital Dr. Jaime Ferré continuará prestando algunos servicios ambulatorios: consultorio pediátrico, consultorio general y vacunación. Lo hará a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los dispositivos municipales de Rafaela En Acción, dispuestos en las cercanías del hospital. De ese modo se canalizarán las consultas diarias y habituales, no relacionadas a coronavirus, reduciendo los riesgos de contagio.

Hasta tanto se resuelva la presente emergencia, el sistema de salud público-privado continuará brindando solo atención médica de emergencia, manteniéndose la suspensión de todo tipo de prestaciones de salud programadas. En consecuencia, se solicita a la comunidad, que solo concurra a los centros de salud en casos de urgencias.

El Hospital Dr. Jaime Ferré, en esta primera etapa, concentrará toda la atención a pacientes COVID-19 , en cualquiera de los estados en que se encuentren (leves, moderados y severos ).

Las restantes patologías que no tengan relación con COVID-19, y requieran internación y/o estudios complementarios, serán atendidos por los sanatorios privados.

Estas acciones serán monitoreadas diariamente por la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud de la Provincia a cargo del Dr. Roberto Vitaloni. En caso de requerirse ajustes o modificaciones, las mismas serán comunicadas en forma inmediata a la comunidad.

Por último, se insta a la población a adoptar hábitos de higiene como lavado de manos o uso de alcohol (líquido o en gel), no circular si no es estrictamente necesario, mantener una distancia de metro y medio con las personas y conservar el aislamiento social obligatorio.