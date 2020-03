Fernández los tildó de "miserables" a empresarios que anunciaron despidos

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Alberto Fernández los tildó ayer de "miserables" a los empresarios que despiden personal en medio de la pandemia del coronavirus en la Argentina y les advirtió que no permitirá que adopten esas decisiones.

"Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden", denunció el Presidente.

Y les advirtió: "A esos miserables les habló el Papa Francisco y ahora les digo, yo que no dejaré que lo hagan".

"Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo", sostuvo el jefe de Estado en su cuenta de twitter.

Fernández criticó así con dureza a empresarios que anticiparon despidos por la crisis económica que genera la expansión del coronavirus.

En la red social, el Presidente compartió el mensaje que grabó el Papa Francisco para reclamar a las compañías que no echen personal durante la pandemia.

Si bien no personalizó sus críticas en empresa alguna, la dura reacción del Presidente se produjo dos días después de que una de las principales compañías del país, Techint, anunció que despedirá a 1.450 operarios de su empresa constructora.