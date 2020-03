Se valora la suspensión "temprana" de las clases Nacionales 30 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NICOLAS TROTTA. El ministro de Educación destacó el acierto de la medida.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, valoró la suspensión "temprana" de las clases en todo el territorio nacional que se dispuso el 15 de marzo pasado, y destacó que mientras Argentina tomó esa medida preventiva al día 13 del primer caso positivo registrado de contagio de coronavirus, otros países de Europa recién lo hicieron "a los 40 días".

"Las decisiones se tomaron en tiempo y forma y eso ha permitido llevar tranquilidad y robustecer nuestro sistema sanitario para sostener los niveles más duros de contagio", analizó.

El funcionario nacional afirmó que los niños "tienen el desafío de continuar aprendiendo" más allá de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas, aunque reconoció que además necesitan un "marco de contención, porque les cuesta comprender por qué sus rutinas han cambiado tan radicalmente de un día para el otro".

"No pueden ver a los abuelos, no van a las escuelas, no salen de las casa, no ven a los amigos", enumeró.

En otro orden, Trotta repasó las políticas que creó su cartera para dar respuesta al contexto de emergencia, como la creación de un portal con contenidos educativos para todos los niveles, además de programas que se emiten en TV abierta, y la distribución de cuadernos en todo el país con consignas diarias para los alumnos.

"Después tenemos que iniciar un proceso de cómo acreditamos saberes, cómo generar las condiciones para que cuando podamos volver a clases podamos poner en valor esta etapa", enfatizó.