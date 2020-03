Confirmaron 756 muertes más

BUENOS AIRES 30 (NA) -- Unas 756 personas murieron en las últimas 24 horas en Italia lo que elevó el número total de fallecidos por la pandemia de coronavirus a 10.779.

En tanto, según Protección Civil de ese país, se registró un pequeño aumento de contagiados, 3.851 más que el sábado, por lo que el número total de personas infectadas actualmente es de 97.689.

Además, según informó el jefe de la Protección Civil en su conferencia de prensa diaria, ya se curaron 13.030 personas, 643 en el último día.

Con estos datos, el balance de muertos por día se redujo por segundo día consecutivo tras alcanzar el pasado viernes su máximo en 24 horas, con 969, y registrar el sábado 889 defunciones.

Sin embargo, el dato de los contagios demuestra que la tendencia no baja, pero se mantiene estable y mucho depende del número de pruebas que se realizaron.

"O estamos en lo más alto de la curva o estamos muy cerca.

Por tercer día consecutivo, los números permanecieron constantes. Ya no vemos el crecimiento que nos ha acompañado en las últimas semanas", evaluó el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana.

Fontana pidió cautela en ese aspecto y señaló: "No quiero decirlo en voz alta, pero ahora mismo tengo una esperanza más".

Por otra parte, el Gobierno italiano exteriorizó su preocupación en relación al impacto económico que genera el coronavirus en el país, sobre todo en el sur, y la posibilidad de que provoque enojo en los habitantes.

"Tengo miedo de que las preocupaciones de amplias franjas de la población por la salud, la renta y el futuro, conforme se alargue la crisis se transformen en rabia y en odio. Hay áreas sociales y territorios frágiles", advirtió días atrás el ministro para el Sur, Giuseppe Provenzano.

En ese sentido, Provenzano fue directo y señaló: "Atentos al sur, puede explotar. Hay que extender la renta de ciudadanía (subsidio que reciben los desempleados)".