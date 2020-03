"Pensar en cuándo se va a reanudar hoy es secundario"

(D.G.). La Liga Provincial de Básquetbol llegó a completar la fase regular de la temporada 2019/20, previo a las interrupciones generalizadas de las actividades masivas debido a la pandemia del coronavirus. En esa etapa clasificatoria, Atlético de Rafaela quedó en el segundo puesto de la tabla general entre los 16 clasificados a los play offs, siendo el ganador de su grupo. Indudablemente, el equipo dirigido por Marcelo Miretti estaba en un gran momento (invicto en este año, acotando que en la misma semana había ganado el torneo de verano de la ARB) y se aprestaba a iniciar el primer cruce ante Alma Juniors de Esperanza.

Pero el curso de los acontecimientos deparó la dura realidad no sólo para nuestro país, sino a nivel mundial. Y en este contexto los clubes no pueden desarrollar actividades deportivas, con lo cual los deportistas intentan mantener su mejor condición física posible en la cuarentena dentro de sus domicilios. Para ello dialogamos con el entrenador de la Crema, el segundo más votado en esta temporada del certamen por sus colegas en el epílogo de la fase regular, cuando la Federación eligió a los mejores en cada rubro.

«Los jugadores tienen un trabajo físico que le pasó Diego Romera (PF) y yo les pasé un trabajo de técnica individual para que pueda realizar en la casa. No se puede hacer más que eso, por ahí la idea era si esto pasaba, tarde o temprano, volver en forma individual al club, no en grupos grandes, pero este tema de la pandemia es realmente grave entonces están todos haciendo la cuarentena», explicó sobre los trabajos encargados al plantel.

Consultado sobre si, al menos de manera informal, ha circulado alguna idea de la manera de continuidad del torneo, respondió que «no hay conocimiento de cómo sigue todo, sobre cuáles son las decisiones que se van a tomar, aunque ese tema hoy termina siendo secundario dada la gravedad de la situación». No obstante, coincidió en la incertidumbre que se presentará cuando sea el momento de retomar, sabiendo que la prioridad pasa por lo sanitario. «Las reglas están para todos iguales, todos los equipos están viviendo esto. Y hoy creo que el principal objetivo es que todos pasemos esta pandemia con salud y podamos volver a la actividad».

Agregó que «luego como vuelvan los equipos el tiempo lo dirá, y acá no es quien trabajó mas o menos. Es cada uno hacer lo que se puede, y cuando se reinicie los dirigentes verán que tiempo de preparación le podrán dar a los equipos, y esperar la decisión para el regreso a la competencia».



SIEMPRE ACTUALIZADOS

Por los general, los entrenadores deportivos desarrollan su tarea con el mayor profesionalismo posible, aunque en el caso del básquet se conoce que hay mucho análisis con los beneficios de la tecnología o la difusión que hoy se ha magnificado en comparación con otras épocas. En este aspecto, Miretti mencionó que trata de reemplazar las horas que no puede estar ahora en las instalaciones del Club «viendo videos, hacemos cursos online, nos mantenemos informados, tenemos charlas virtuales con otros entrenadores. Es un poco lo que hacemos, mas allá de hacer un poco de actividad física acá en mi casa, que gracias a Dios tiene patio y me permite hacerlo. Lo demás es hacer las tareas del hogar con mi señora para distendernos un poco, y seguir viendo videos y perfeccionándonos todo el tiempo».