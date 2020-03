Maravilla Martínez le puso pausa a su vuelta Deportes 30 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CUANDO ESTUVO EN RAFAELA./ Ya retirado, vino en 2017.

BUENOS AIRES, 30 (NA) - El argentino Sergio "Maravilla" Martínez anunció que pospondrá su regreso al boxeo profesional, previsto para el 6 de junio próximo, debido a la pandemia del coronavirus. El retorno al ring de Martínez, excampeón del mundo de peso Mediano, estaba previsto para que sea en Madrid, su segunda ciudad, con rival a confirmar y a diez asaltos.

"Queda pospuesta la pelea", confirmó el púgil de 45 años, nacido en el partido bonaerense de Quilmes, en diálogo con "El Show del Gol" de Radio Rivadavia. De todas formas, Martínez sostuvo que la pandemia no modifica sus planes de retorno al boxeo profesional y que quiere la revancha con Julio César Chávez Junior para "poder ayudarlo a superar sus adicciones".

"Mi combate de regreso lo voy hacer en Madrid. Soy consciente que tengo 45 años pero hace dos que me estoy preparando. Después de la primera pelea veremos para qué estoy. Ya se está hablando algo de una supuesta revancha contra Julio César Chávez Junior. Nos vendría bien a los dos. A él lo puede ayudar a superar sus problemas, sus adicciones. El boxeo tiene una nobleza maravillosa", reveló.

Tras su último combate, en el que cayó con el puertorriqueño Miguel Angel Cotto en 2014 por decisión técnica del árbitro de la pelea en el décimo asalto –perdió los títulos mediados del Consejo Mundial de Boxeo, Lineal y The Ring–, Martínez comenzó a buscar volver a la actividad profesional hace dos años.

Hubo muchos rumores sobre su retorno, pero "Maravilla" eligió esperar el momento adecuado y no tener "la presión que otrora sentí por ir contrarreloj queriendo enfrentar a los mejores y ser una y otra vez campeón". "Maravilla" se recuperó de problemas en la rodilla izquierda durante los últimos dos años para agrandar su extensa trayectoria, que incluye 51 victorias –28 por nocaut–, tres derrotas –dos por KO– y dos empates, y que lo transformó en uno de los boxeadores argentinos más importantes en la historia, lo que le valió el ingresó al Salón de la Fama de Atlantic City en el final del 2019.

Acerca de la enfermedad que tiene en vilo al mundo, relató: "Yo estoy encerrado en mi casa aquí en Madrid hace 16 días. Es muy delicada la situación, realmente va a llevar tiempo recuperarse. La gente no toma conciencia, ese es el problema. Lo que está pasando ahora en España lo vamos a ver en Argentina en dos o tres semanas. La juventud no tomó conciencia en un principio y eso fue un problema en Madrid. Recién ahora están haciendo caso. Si salís a la calle y no tenes motivo, te meten preso o multa de 700 euros".

Por eso, Martínez pidió "tomar conciencia" a toda la población y ejemplificó con lo que está ocurriendo en Madrid durante estos días. "Hoy en España fallecieron dos policías, uno de 35 y otro de 48 años. La gente se está muriendo y muchos aún no toman conciencia. Yo tengo la bendición de poder vivir en una casa amplia con patio y aquí puedo entrenar. Algunos entrenamientos los transmito en mi Instagram para que la gente se distraiga", cerró.