La jornada con más fallecidos en España Nacionales 30 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO PEDRO SANCHEZ. Cuarentena hasta el 9 de abril.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - España confirmó este domingo 838 nuevas muertes por coronavirus y registró así el peor balance diario, pero bajó la cantidad de contagiados por esta enfermedad en un día, lo que fue esperanzador para las autoridades de ese país porque podrían estar ya en la curva descendente de la pandemia.

En ese sentido, la cantidad de fallecidos se elevó a 6.528 y es la nación con más decesos después de Italia.

En un día hubo un aumento del 9 por ciento de contagiados, lo que genera esperanzas en las autoridades españolas, ya que el sábado fue del 13 por ciento, mientras que los días anteriores fue del 14, 18 y 23 por ciento, por lo que si esta semana se confirma esta tendencia en baja se hablaría de un descenso en la curva de contagios.

De todas maneras, las 838 muertes registradas en 24 horas establecen la cifra más alta en el país.

Casi la mitad de los fallecidos corresponden a la región de Madrid, mientras que avanza muy rápidamente en Cataluña, donde ya hay 1.226 decesos.

Por otra parte, la cantidad de personas que fueron ingresadas a terapia intensiva en un día fue la más baja de la semana, con 332, para sumar un total de 4.907.

En tanto, 2.424 pacientes fueron dados de alta y elevaron así la cifra de recuperados a 14.709.

El presidente Pedro Sánchez, anunció el sábado el freno de todas "las actividades no esenciales" desde el 30 de marzo al 9 de abril, para prevenir aún más la propagación del coronavirus, por lo que endureció el confinamiento de la población dictado el 14 de marzo.

"Todos los trabajadores tendrán que quedarse en casa desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, ambos incluidos, como lo hacen en un fin de semana", explicó Sánchez, que añadió que todos conservarán su salario de la misma forma que se hace en los períodos vacacionales.

"A medida que nos acercamos a la cresta de la ola (de los contagios), el virus nos golpea de forma despiadada. Por eso, ahora, es el momento de intensificar la lucha. Reducir la movilidad es ir en la dirección adecuada", concluyó.



EN ITALIA 756

Ascendieron a 756 las personas que murieron en las últimas 24 horas en Italia, lo que elevó el número total de fallecidos por la pandemia de coronavirus a 10.779.

En tanto, según Protección Civil de ese país, se registró un pequeño aumento de contagiados, 3.851 más que el sábado, por lo que el número total de personas infectadas actualmente es de 97.689.

Además, según informó el jefe de la Protección Civil en su conferencia de prensa diaria, ya se curaron 13.030 personas, 643 en el último día.

Con estos datos, el balance de muertos por día se redujo por segundo día consecutivo tras alcanzar el pasado viernes su máximo en 24 horas, con 969, y registrar el sábado 889 defunciones.

Sin embargo, el dato de los contagios demuestra que la tendencia no baja, pero se mantiene estable y mucho depende del número de pruebas que se realizaron.

"O estamos en lo más alto de la curva o estamos muy cerca. Por tercer día consecutivo, los números permanecieron constantes. Ya no vemos el crecimiento que nos ha acompañado en las últimas semanas", evaluó Attilio Fontana, el presidente de la región de Lombardía.

Fontana pidió cautela en ese aspecto y señaló: "No quiero decirlo en voz alta, pero ahora mismo tengo más esperanza".