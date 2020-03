Las condiciones climáticas favorecen aumento de casos Locales 30 de marzo de 2020 Redacción Por Las cifras oficiales en la ciudad indican que hay 189 casos confirmados, pero inevitablemente la humedad, el calor y la falta de compromiso de aquellas personas que no descacharricen sus patios generará que se siga incrementando ese número.

El dengue hoy parecería quedar en un segundo plano a raíz del avance de la pandemia por Covid-19. Sin embargo Rafaela hoy tiene 189 casos confirmados de dengue y muchos que se irán incorporando en los próximos días.

Las condiciones climáticas actuales favorecen la proliferación de mosquitos y en especial si no revisamos y limpiamos nuestros patios, evitando que se acumule agua en distintos recipientes. Los mosquitos hembra adultos depositan sus huevos sobre las paredes internas de recipientes con agua, las cuales están húmedas, del nivel de agua hacia arriba. Los huevos se adhieren a las paredes de los recipientes como si tuvieran pegamento y pueden sobrevivir sin estar dentro del agua por un período de hasta 8 meses. Hay que tener en cuenta que los mosquitos solo necesitan una pequeña cantidad de agua para depositar sus huevos. De manera que los tazones, las tazas, las fuentes, los neumáticos, los barriles y demás recipientes que contengan agua son una fabulosa incubadora. Por eso es imprescindible evitar la reproducción de larvas y no focalizar tanto en las fumigaciones que lo que hacen es matar al mosquito adulto.

“Se sigue trabajando, esto está en agenda permanente y más allá de que hoy nos estemos ocupando del coronavirus nunca dejamos de trabajar. Se completó la estrategia de fumigación espacial que hizo la gente de nación y que se hizo en los barrios más afectados y se amplió la zona, sobre todo en los barrios circundantes en eso focos. Hoy se profundiza la estrategia de bloqueos que consiste en bloquear los domicilios nuevos en donde van apareciendo. Allí se descacharriza, se hace el relevamiento de febriles, se fumiga ese domicilio, el peridomicilios y las manzanas circundantes”, explicó la médica infectóloga, Sandra Capello.



EN CUARENTENA DEBERIAN

DISMINUIR LOS CASOS

La Dra. Capello manifestó que teniendo en cuenta la cuarentena que se está llevando adelante, debería disminuir el número de casos pero eso no está sucediendo y siguen incrementándose las cifras de enfermos por dengue en la ciudad.

“Seguimos insistiendo con el descacharrado y la guerra contra el mosquito, no solo ahora que tenemos un brote, lo tenemos que seguir durante todo el año porque va a seguir habiendo casos. Es importante transmitir la responsabilidad ciudadana, no solo en la cuarentena por el coronavirus, también en esto de descacharrizar para evitar la proliferación de larvas”, indicó la infectóloga.