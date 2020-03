FEHGRA alertó de cierres masivos si no hay un plan urgente de rescate Locales 30 de marzo de 2020 Redacción Por La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) solicitó al Gobierno Nacional medidas concretas de alivio dada la crítica situación del sector hotelero y gastronómico ante el impacto de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19; el cual está dejando a miles de empresas en todo el país al borde de un estado terminal. En Rafaela desde Caphrebar manifiestan la misma preocupación.

Tal cual se había informado desde este medio, los sectores vinculados a la hotelería y gastronomía local están inmersos en este contexto de incertidumbre y preocupación ante la emergencia sanitaria que impacta fuertemente en lo económico y en donde el panorama futuro es desalentador.

Al respecto, en una publicación que difundieron, la presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) , la doctora Graciela Fresno, alertó : “los hoteles y establecimientos gastronómicos se encuentran cerrados en todo el país, atravesando una situación crítica que les hace imposible sostener los más de 500.000 puestos de trabajo, repartidos en más de 50.000 empresas pymes, sin que se pueda vislumbrar un futuro alentador en el corto plazo. No hay actividad en la calle y cientos de negocios van a enfrentar a un problema de liquidez, lo que obligará a muchos de ellos a cerrar. Y, mientras nuestros ingresos se han reducido a cero, en pocos días, esos cientos de hoteles, cabañas, hosterías, bares y restaurantes deberán cumplir con el pago de salarios y vencimientos de impuestos y servicios, y no lo van a poder afrontar”, sostuvo.

Son muchos los sectores afectados por las consecuencias de la pandemia por coronavirus que afecta al mundo y especialmente a economías emergentes que ya venían muy mal y hoy la emergencia sanitaria las coloca en una situación aún más delicada.

Graciela Fresno subraya ante este escenario: “es por esto que ante esta emergencia nacional, hemos solicitado al Gobierno el acceso a créditos cero, que nos permita hacer frente a compromisos de pago y contar con un sistema de acceso al Programa de Recuperación Productiva, expeditivo, automático que permita al sector el pago de salarios. Asimismo, solicitamos se nos excluya del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios y contar con la prórroga de vencimientos del pago de servicios públicos.

Y destaca: “el día 13 de marzo, junto con la Cámara Argentina de Turismo, ya habíamos presentado una batería de medidas para morigerar el fuerte impacto que tendrá en nuestras empresas la total caída de las operaciones como consecuencia de las restricciones de viaje y de traslados dispuestas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho efectiva ninguna de las medidas solicitadas. Estamos muy preocupados, seguimos con atención los anuncios hechos desde los diferentes ámbitos gubernamentales, pero hasta la fecha no hay ninguna específica para nuestra actividad. La falta de respuestas concretas a nuestro reclamo supondrá graves consecuencias para miles de familias, pérdidas de fuentes de empleo y quebranto financiero en uno de los sectores más importantes para la recuperación económica futura del país”, concluyó la presidente de FEHGRA.