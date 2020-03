“Debemos crear inmunidad” Locales 30 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En relación a esto que mencionaba en las últimas horas el Ministro de Salud nacional, Ginés González García, sobre la necesidad de aplanar la curva de contagios y lograr que el virus circule de manera lenta entre nosotros para poder crear inmunidad, Vitaloni explicó sobre esto que es fundamental ponerle barreras al virus a través del aislamiento social, no dándole lugar para que ingrese, eso posibilitará que se genere el proceso de inmunidad que en sí es muy lento, no es de un día para el otro”.

El coordinador de epidemiología insistió respecto a esto, “la inmunidad genera defensas pero es un proceso paulatino. Si el virus circula lento nos dará más tiempo para que nuestro cuerpo se defienda”.

En tanto la médica infectóloga Sandra Capello señaló que “a medida que el virus se disemina por la población afecta cada vez a más personas, y como la mayoría va a tener una enfermedad leve va a desarrollar inmunidad. Esto significa que a medida que las personas se enfrenten al virus, se defiendan y no se mueran, la mayoría de las que estén infectadas estarían inmunes al virus”.

“El problema es que si esto pasa de golpe mata a mucha gente como pasó en Italia o España y si lo va haciendo despacio como hasta ahora sucede en Argentina, es probable que haya la misma cantidad de enfermos graves pero no todos en un mismo momento. En la medida que el virus avanza e infecta a más gente pierde de algún modo la virulencia”, precisó la profesional.

La Dra. Capello graficó lo que ocurre actualmente con esta pandemia por coronavirus, con la aparición de la gripe A o H1N1, donde cuando irrumpió se contagió muchísima población y hubo muchas muertes y más allá de la vacuna, en los años subsiguientes hubo casos pero el comportamiento fue menos agresivo.

Otras de las opiniones en torno a esto la brindó el Dr. Norberto Willener que subrayó que “la inmunidad si o si se logra estando en contacto con el virus. Se parte de la base de que si estamos en contacto con el virus de a poco vamos generando inmunidad. Al tener baja carga viral con los cuidados y cuarentena, es que vamos teniendo contacto con el virus de a poco y vamos haciendo trabajar el sistema inmunitario”.