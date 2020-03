Educación refuerza el vínculo pedagógico Locales 30 de marzo de 2020 Redacción Por En conferencia de prensa, la ministra Adriana Cantero adelantó las acciones que se llevan a cabo desde la cartera provincial.

FOTO ARCHIVO ADRIANA CANTERO

En el marco de las acciones que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante en tiempos de la pandemia COVID-19 (Coronavirus), la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, detalló el trabajo que realiza la cartera. En ese sentido, dijo, “nos tocan dos acciones fundamentales: dar continuidad al servicio alimentario en los comedores escolares, esencial y prioritario en esta emergencia, y el mantenimiento del vínculo pedagógico entre los educadores y los estudiantes. Ese vínculo, que es también con sus familias y el entorno inmediatos, tiene la potencia de mantenernos unidos”.

Al respecto, señaló que “le encomendamos a nuestros educadores que provocaran algún tipo de encuentro con las distintas tecnologías a mano, y así cada uno hizo un primer acercamiento con sus alumnos, cada uno con la herramienta que consideraba mejor. Y a partir de este momento vamos a comenzar a sistematizar esos encuentros, a trabajar con secuencias didácticas, con propuestas para cada nivel y modalidad”.

“Para ello -detalló la ministra- contamos con la plataforma educativa, que se llama «Seguimos Aprendiendo en Casa», que ya tiene abierto cuatro blogs para cada uno de los niveles (inicial, primario, secundario y superior), donde los docentes de cada uno de los niveles van a encontrar orientaciones específicas para el trabajo con los estudiantes”.

En paralelo, señaló que “también estamos incorporando, como novedad, a través de la gestión del gobernador Omar Perotti, la herramienta Google For Education, una herramienta digital gratuita, porque se puede trabajar sin uso de datos, y que va a habilitar teleconferencias, charlas virtuales y encuentros interactivos entre docentes y los chicos, de manera gratuita”.

Y abundó: “En los próximos días vamos a facilitar tutoriales a los docentes para que puedan instalar la herramienta, y una mesa de ayuda para las consultas. Esta herramienta de Google tiene la ventaja de poder ser utilizada desde el celular, algo que fue muy solicitado por los chicos. Y como el Ministerio tiene una enorme cantidad de docentes y niños, vamos a trabajar con sugerencias de franjas horarias destinadas a cada nivel”.

“Es una enseñanza que comienza a ser sistemática, en un entono diferente. Este trabajo no le va a exigir a los adultos que se conviertan en maestros; nosotros vamos a preservar el vínculo de los docentes con los chicos. Y como es novedoso, tiene que ser con alegría, con disponibilidad, para que los chicos hagan sus propias producciones y no las hagan llegar, mientras nosotros vamos siguiendo ese aprendizaje” concluyó.