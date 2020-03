Mirko autorizado a comer golosinas Información General 30 de marzo de 2020 Redacción Por FOTO PRIMICIA YA MIRKO. Se comunicó con el Presidente.

Luego de que Marley le indicara estrictamente que podía comer solo una pastilla de menta y un chocolate por día durante la cuarentena total, el niño levantó el teléfono y le hizo una llamada al mandatario para pedir autorización a comer un poco más de golosinas. El conductor grabó la cómica situación y el video generó miles de reproducciones.

"Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo!", escribió Marley.

Alberto Fernández escuchó el pedido del niño y le extendió sus permitidos.

"Hola Mirko!!! Decile a Marley que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates por día. A eso podes sumarle una golosina más", comenzó a indicarle.

"Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos", concluyó el Presidente.